Zánět dásní má až 90 % lidí. Tenhle starodávný zázrak ho zlikviduje za pár dní

Patříte mezi ty, kteří trpí na zánět dásní? Nikdy nepodceňujte prevenci u lékaře a celkově důslednou a kvalitní péči o ústní dutinu. Značnou úlevu vám při zánětu dásní může přinést i domácí léčba a takřka zázračná pryskyřice.

Pokud vás trápí zánět dásní, není radno jej přehlížet. Během života postihuje zhruba 70 až 90 % dospělých a zpravidla se jedná o zánět dlouhodobý. Vždy je vhodné zkonzultovat včas situaci s odborným lékařem.

Zdravé dásně by měly být krásně růžové, klidné, bez otoku a bolesti. Také by vám dásně neměly během čištění zubů krvácet. I zde samozřejmě platí, že nejlepší je prevence, pravidelné návštěvy stomatologa a dentálních hygienistů, a to minimálně jednou až dvakrát do roka.

Jak se zbavit zánětu dásní, se dozvíte v následujícím videu:

Příznaky zánětu dásní

Nejčastější první známkou zánětu dásní bývá zvýšená citlivost, zarudnutí či zfialovění a otok. Postupem času mohou dásně dokonce ustupovat od zubů a jedinec může trpět dlouhotrvajícím zápachem z úst.

Důvodem problémů bývá nejen hromadění zubního plaku, ale i hormonální nerovnováha, pravidelné užívání některých léků, kouření, oslabená imunita, vyšší věk, cukrovka a srdeční choroby.

Nejlepší je prevence, pravidelné návštěvy stomatologa a dentálních hygienistů, a to minimálně jednou až dvakrát do roka. Zdroj: shutterstock.com

Jak dlouho zánět dásní trvá

Bohužel se často jedná o poměrně dlouhodobý zdravotní problém a je nutné v ústní dutině dodržovat opravdu přísnou a pravidelnou hygienu. Nesprávné čištění zubů by způsobilo opakující se tvorbu plaku a tedy i bakterií, které nemocné dásně dráždí a zánět zhoršují. K dokonale zdravým dásním vám pomůže jedna vzácná pryskyřice, která je léty prověřená a je doporučována i vědci.

Chioská masticha

Pryskyřice pochází ze stromů nazvaných Pistacia lentiscus, které rostou na řeckém ostrově Chios v Egejském moři. Její terapeutické účinky popsal už v dobách starověku tehdejší významný lékař a botanik Dioscorides.

Pro své silné antibakteriální účinky se stala během středověku dokonce uznávaným léčivem. Známá je také svými významnými protizánětlivými a antioxidačními vlastnostmi. Díky těmto svým účinkům je masticha ideálním řešením při zánětech dásní, v současnosti se dá pořídit i ve formě žvýkacích tabletek.

Pryskyřice pochází ze stromů nazvaných Pistacia lentiscus, které rostou na řeckém ostrově Chios v Egejském moři. Zdroj: shutterstock.com

Proč masticha na dásně?

Tato pryskyřice dokáže značně potlačovat bakterii Streptococcus mutans ve slinách, které se na tvorbě zubního plaku aktivně podílejí. Čím častěji budete tedy pryskyřici užívat, tím více snížíte riziko zánětů na minimum.

Masticha to umí i s dobrým trávením

Masticha je také skvělým prostředkem, který funguje při poruchách trávení. Pokud vás tedy obtěžují bolesti žaludku a pálení žáhy, léčivou pryskyřici byste měli určitě vyzkoušet. Dokonce zvládá tlumit i množení bakterie Helicobacter pylori, která způsobuje žaludeční a duodenální vřed. Stejně tak je přínosem při léčbě zánětů ve střevech, jako je například ulcerózní kolitida a Crohnova nemoc.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.rehabilitace.info, www.chiosmasticha.com, www.mastichaterapie.cz