Zeleninový horoskop: Jaký druh zeleniny prospěje zdraví právě vašemu znamení?

Konzumace zeleniny je nedílnou součástí zdravého životního stylu a patří k nejčastějším způsobům, jak zhubnout. Ne každý druh zeleniny vám ale sedí a dobře se vám tráví, jiný ale zase naopak dělá vašemu tělu vysloveně dobře. Jakou zeleninu byste měli podle horoskopu konzumovat právě vy?

Jíst zeleninu je pro naše tělo velmi důležité, abychom měli nejen vitamíny, ale také dostatek vlákniny a dalších prospěšných látek. Ne každý druh však dělá našemu tělu dobře, někdo by měl naprosto skončit s konzumací lilku, jiný zase výrazně zvýšit množství snědeného zelí. Která zelenina je tou nejvhodnější právě pro vás, vám prozradí zeleninový horoskop.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Berani by se měli zaměřit na konzumaci mrkve, která obsahuje betakaroten, který je v nadcházejícím slunečném počasí dosti důležitý, pokud chcete mít zdravé hnědé opálení. Tato oranžová zelenina také snižuje cholesterol v krvi nebo snižuje riziko onemocnění očí nazvané šedý zákal. Mrkev posiluje imunitu a díky její konzumaci pomáháte bojovat s artritidou.

Pokud něco neobsahuje žádný tuk, je to květák Zdroj: Alina Jafri / Shutterstock.com

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Pokud něco neobsahuje žádný tuk, je to květák, který je oblíbenou zeleninou Býků. Ti by si měli alespoň jednou týdně dopřát nějakou pochoutku z květáku. Je bohatý na vitamíny A, B a C, má protizánětlivé účinky a je snadný na přípravu. Nezapomeňte však, že také nadýmá a nedávejte si ho, pokud máte před sebou romantický večer. Mohlo by vám to být dosti nepříjemné!

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci jsou blázni do oranžové barvy, a to platí i pro zeleninu. Na jejich stole tedy nemohou chybět oranžové papriky, které jsou sladké a šťavnaté. Blíženci by je mohli jíst na kila, což je dobře, mají vyšší podíl vitamínů a minerálů než jejich jinak zbarvené sestry. Obsahují také zinek a vápník. Pokud však nejste jejich fanouškem, nepokoušejte to, špatně se tráví a někomu po nich bývá těžko.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Raci milují zeleninu jako je kedlubna. Baví je její křupání i konzistence. Kedlubna obsahuje vitamín C, vlákninu, železo i zinek. Tato zelenina je bohatá na minerální látky a na antioxidanty. Přidávejte si ji do salátů jako takový křupavý prvek nebo třeba poduste k masu. Skvělé je i kedlubnové zelí, které se dobře tráví a na rozdíl od syrové kedlubny nenadýmá.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lvi potřebují pročistit tělo, s čímž jim pomáhá černá ředkev. Tento silný přírodní antioxidant je také silným antibiotikem, který rozpouští hleny. Čistí močové ústrojí a podporuje činnost jater. Také vás brání před srdečními nemocemi a stařeckou demencí. Jde prostě o takový malý zázrak, dokonce prý podporuje dlouhověkost.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Panny neustále drží nějakou dietu, tudíž je pro ně vhodnou zeleninou okurka. Tato zelená královna hubnutí totiž obsahuje více než 90 % vody, tudíž jí můžete sníst tuny a ještě se přitom napijete. Je ale také zdrojem vlákniny. Dále je pro Panny vhodný pórek, který je nezbytný v procesu buněčného růstu. Všechny plody zelené barvy tomuto znamení svědčí.

Na slunném místě a při dostatlu vláhy a živin plodí lilek hojně Zdroj: jaboo2foto / Shutterstock.com



Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Pro váhy je ideální zeleninou lilek, který jim dokáže nahradit maso a je velmi oblíbený u vegetariánů. Lilek prospívá správné funkci jater a čistí krev. Pomáhá bojovat s akné a je také považován za afrodiziakum. Lilek si dopřávejte klidně několikrát týdně, je skvělý i do teplých salátů. Hodně se používá v řecké kuchyni.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štíři milují brambory a to na všechny způsoby. Bramborová kaše je jejich nejoblíbenějším jídlem. Není sice nijak zdravá, ale tomuto znamení dělá dobře. Brambory navíc snižují hladinu cukru v krvi a posilují imunitní systém. Ne nadarmo patří mezi nejoblíbenější české přílohy. Brambory s medem a cibulí byly navíc dle našich prababiček lék na nejrůznější virózy.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Pokud nevíte, co je vodnice, zeptejte se vašich babiček či prababiček. Ty tuto zeleninu naprosto uctívaly. Obsahuje velké množství draslíku a olejů, které pomáhají vylučovat žaludeční šťávy. Dále oplývá velkým množstvím minerálních látek a stopových prvků. Pokud si nejste jisti, jak vodnice vypadá, tak připomíná větší ředkvičku.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Zelí je zdravé a plné vitamínů, ale také nadýmavé. Díky konzumaci zelí budete mít krásnou pleť a posilujete svůj imunitní systém. Bojuje s chronickými onemocněními a díky vitamínu C i s chřipkami a virózami. Říká se, že ten, kdo jí zelí, překypuje zdravím, energií a vitalitou. Také je skvělou dietní záležitostí.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Kukuřice je zelenina, která svědčí především Vodnářům. Ať už vařená se solí, grilovaná nebo jako kaše. Chutná i dětem, protože je sladká. Dávejte ale pozor na množství, které jí sníte, mohla by vám totiž způsobit zácpu. Pamatujte i na to, že zasytí a není třeba jí tedy jíst moc.

Ryby milují rajčata Zdroj: goodmoments / Shutterstock.com

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Ryby milují rajčata. Voní jim, chutnají jim, dělají jim dobře. A je to dobře! Rajčata totiž obsahují protirakovinové látky a jsou bohatá na železo. Za zmínku stojí i draslík a hořčík, jehož jsou plná a který působí proti nežádoucím křečím. Skvělou volbou je i vychlazený rajčatový džus, který je plný vitamínů a dokonale zasytí v teplých slunečných dnech.

