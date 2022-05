Co se stane s tělem, když budete denně pít zelený čaj a přidáte do něj kurkumu?

Tahle dvojka udělá s vaším tělem divy. Účinky zeleného čaje i kurkumy jsou velice výrazné, a když se spojí dohromady, vznikne kombinace snů. Jaké jsou zdravotní benefity těchto dvou ingrediencí?

Spojení dvou unikátů v podobě zeleného čaje a kurkumy se jeví jako super účinná bomba pro naše tělo. Pojďte se s námi ponořit do tajů těchto dvou ingrediencí, které jsou pro náš organismus jako balzám. Co všechno jsou schopné v těle ovlivnit?

Kurkuma

Nejspíš jste kurkumu už v životě ochutnali nebo jste o ní alespoň slyšeli. Možná vás ale vůbec nenapadlo, že je kurkuma považována za „zlaté koření“ a to nejen kvůli svému vzezření. Obsahuje látku kurkumin, která za všechna ta obrovská plus může. Koření se získává z oddenku rostliny kurkumovník dlouhý, přičemž se oddenky vaří, usuší a umelou. Kurkumovník pochází z jižní Asie, spadá do čeledi zázvorovité a dorůstá až jednoho metru. Využití nachází zejména v kuchyni, ale najde si své místo i v kosmetickém průmyslu.

Kurkumovník pochází z jižní Asie, spadá do čeledi zázvorovité a dorůstá až jednoho metru. Zdroj: Shutterstock

Účinky kurkumy na zdraví člověka jsou značné

silné protizánětlivé účinky

podporuje hojivé procesy

stimuluje tvorbu kortizolu v nadledvinkách

působí skvěle proti únavě, podporuje imunitní systém

obnovuje jaterní funkce

harmonizuje mysl

pomůže při artritidě i onemocnění srdce

Jelikož kurkuma ovlivňuje srážlivost krve, NENÍ vhodná pro osoby, které užívají léky na ředění krve!

Zelený čaj

Zelený čaj pochází z čajovníku čínského a zmínky o něm jsou 5000 let staré. Zelený čaj není fermentovaný. Když se čajové lístky posbírají, spaří se nebo jinak tepelně zpracují, proto si čaj uchová všechny důležité látky. Nejvyhledávanější je varianta zeleného čaje sencha, ale lidé začínají s oblibou popíjet i čaj matcha nebo gyokuro. Jedná se stále o jednu a totéž rostlinu, jen se například pěstuje v jiném regionu, v rozdílné nadmořské výšce, lístky se rozdílně sbírají a záleží i na kvalitě půdy.

Zelený čaj pochází z čajovníku čínského a zmínky o něm jsou 5000 let staré. Zdroj: Shutterstock

Zelený čaj má samozřejmě také mnohé pozitivní účinky na náš organismus:

pomáhá při spalování tuků

posiluje imunitní systém

podporuje látkovou přeměnu

Když ze dvou vznikne jedno

Pokud spojíte zelený čaj s kurkumou, vznikne ideální spojení. V Indii se toto spojení testovalo na krysách a výsledky byly vcelku dosti zajímavé! Po skončení testů totiž krysám, kterým byl podán extrakt ze zeleného čaje společně s kurkuminem, byla naměřena nižší hladina cholesterolu a triglyceridů než u krys, kterým byl aplikován pouze extrakt ze zeleného čaje. Předpokládá se, že stejný účinek bude mít toto spojení i na nás, lidi. Proč to vlastně nevyzkoušet na vlastní kůži? Jen do toho, třeba budete mile překvapeni.

Upozornění na závěr! Zelený čaj obsahuje velké množství teinu, tudíž by se neměl podávat dětem a těhotným nebo kojícím ženám.



Zdroje: www.bylinkovo.cz, www.zdravi.euro.cz, www.vitalia.cz