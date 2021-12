Čím krmit slepice v zimě a co jim dát do kurníku, aby se jim dobře vedlo?

Zima je tu, proto změňte slepicím jídelníček, aby byly v pohodě a snesly vám i v tomto ročním období nějaké to vajíčko. Jak se tedy o slepice starat v mrazech a jak je krmit?

V zimním období je nutné slepicím zpestřit jídelníček. Nejen, že se v tomto ročním období mění jejich stravovací návyky, ale také toho více sní. Co by tedy měly mít v krmítku k zobání?

Ideální jsou kukuřičná zrna, která jim dodají sacharidy a energii, kterou v zimě potřebují víc než kdy jindy. Zajímavé je, že při trávení kukuřice se slepičí trávicí systém dostává do fáze, kdy vytváří v jejich těle teplo. Zase to ale nepřehánějte, kukuřice je tučná a vy jistě nechcete, aby vám slepice nezdravě ztučněly.

Další možností jsou ovesné vločky. Slepice se zahřejí i teplou kaší z ovesných vloček.

Nízká teplota způsobuje, že slepice spotřebovávají veškerou energii z krmiva na udržení teploty svého těla. Zdroj: Nature energy / Shutterstock.com

Slepice milují pšeničný šrot a vařené brambory

Tito užiteční tvorové také milují pšeničný šrot smíchaný s namletými luštěninami, slunečnicovými semínky či mrkví. Přilepšíte jim i krmnou řepou nebo vařenými brambory.

Součástí jídelníčku by měly tvořit také zbytky masa či drcené kosti. Dále zeleninové natě, slupky, jádřince z jablek, namočené staré pečivo, vaječné skořápky a v neposlední řadě vařené těstoviny i rýže.

V létě nasušte slepicím kopřivy a v zimě jim je servírujte. Díky nim slípkám dopřejete vlákninu, bílkoviny, minerály a vitamíny.

Nezapomínejte slepicím měnit vodu

Nikdy nezapomínejte na vodu. Denně vyměňujte vodu v napáječce a tu také často vymývejte. Existují speciální přípravky, čím napáječku či ostatní vybavení kurníku dezinfikovat. Postačí ale i horká voda s octem.

Ve světle se stimuluje funkce vaječníků a slepice přijímají potravu. Zdroj: TTstudio / Shutterstock.com

V zimě dávejte velký pozor, aby nebyla voda zamrzlá. Pokud je velká zima, použijte vyhřívací podložku, která zajistí, že slepičkám voda nezamrzne. Také je nutné myslet na to, aby se voda nerozlévala po kurníku. Vlhko totiž slepicím vůbec nesvědčí. Aby snášely a byly spokojené, musí mít ve svém obydlí teplo a sucho.

V nepříznivém počasí se asi slepicím moc ven chtít nebude. Pokud máte krytý výběh, ať nějaký čas venku stráví, ale pokud je pod nulou a ony by měly běhat ve sněhu nebo dešti, nenuťte je. Pokud přece jen ven půjdou, myslete na to, že se musí vrátit do suchého a vyhřátého kurníku.

Zdroj: www.jaktak.cz, www.kurnikar.cz, www.slepicar.cz