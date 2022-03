Co se stane, když štěkavému psovi začnete pouštět rádio?

Máte doma uňafaného pejska, kterému se po vašem odchodu do práce okamžitě stýská a začne štěkací maraton? Máme pro vás několik tipů, aby tomu tak nemuselo být!

S těžkým srdcem odcházíte ráno do práce, protože je vám předem líto vašeho čtyřnohého kamaráda. Bude doma sám, bude mu smutno a bude štěkat. Sousedé už začínají být z projevů smutku šílení, protože pracují v noci, přes den spí a zdi jsou jako z papíru. Jako páníček jste si toho vědomí, ale nevíte co s tím, protože si pejska do práce vzít jednoduše nemůžete.

Učit tichosti je nutné už od raného věku štěněte. Zdroj: Shutterstock.com

Není pes jako pes

Určitě víte, že existují více „ukecanější“ plemena psů, mezi která patří například teriéři, čivavy nebo špicové. Pak jsou i psi, kteří jsou vcelku tichými společníky, třeba basenji, ten ani štěkat neumí, dále šarpej, francouzský buldoček nebo mops (ten sice chrápe, ale do vedlejšího bytu to slyšet nebude). Takže pokud žijete v bytě, pečlivě vyberte plemeno psa. Spousta lidí může oponovat tím, že je sousedé nezajímají, že je to jejich byt a mohou si tam dělat, co chtějí. Ona to tak úplně není pravda. Pokud dochází k neustálému obtěžování hlukem, může na vás soused podat žalobu.

Důvod štěkotu

Psi neštěkají jen tak pro nic za nic, mají svůj důvod. Jednoduše chtějí něco vyjádřit. Smutek, naštvání, zlost, ale i radost ze shledání. Pes může i nadměrně štěkat z důvodu nekomfortu, nejistoty nebo z nudy. Jak jistě víte, psi vycítí vaši náladu, strach a jiné věci. I to může být příčina nadměrného štěkotu, protože pes začne být nervózní s vámi.

Začít od píky

Výcvik je nutný zahájit již v brzkém věku. Jakmile si přinesete štěně domů, chvalte ho, když je potichu. Hned jak začne pejsek štěkat, vyčkejte a až se uklidní, odměňte ticho pamlskem. Postupem času pes zjistí, že je pro něj výhodné zůstat potichu. Během štěkání na psa nikdy nekřičte, pes neví, která bije a bude štěkat ještě víc.

Pořiďte psovi kamaráda

Zní to schválně dvojsmyslně. Zkuste popřemýšlet o pořízení dalšího pejska, se kterým by si mohl váš nešťastník v době vaší nepřítomnosti hrát a na smutek by zapomněl. Nebo oslovte někoho v okolí, kdo by vám hafana chodil venčit a vyblbnul se s ním. Pejsek, ale určitě i dotyčný člověk, se na pravidelná setkávání budou těšit.

Ve dvou se to lépe táhne. Zdroj: Olena Tselykh / Shutterstock.com

Rádio, televize

Zkuste pustit psovi rádio nebo televizi. Mohlo by to trochu zmírnit hlasové projevy, protože se pes nebude soustředt jen na to, kde se co šustne. Přes rádio či televizi budou zvuky mimo domov ztlumené. Jestliže se vracíte domů až za tmy, nechejte rozsvícenou alespoň lampičku v jedné místnosti, protože se někteří pejsci po tmě necítí zrovna nejlépe.

Utahejte ho fyzicky i psychicky

Dáte ráno před odchodem do práce pejskovi 20 minut krátké procházky okolo bloku se stejnými vůněmi patníků a křovin? Zjevně mu to nestačí. Je potřeba mu naservírovat zážitek hned po ránu, takže si přivstaňte a klidně si popojeďte na vycházku někam MHD. Pes bude nadšený z nových míst, zaměstná nejen nohy, ale i hlavu. Před odchodem do zaměstnání mu připravte nějakou interaktivní hračku s pamlsky, ta ho na určitý čas na 100% zabaví, pak si třeba zdřímne a na štěkání si ani nevzpomene. Samozřejmě věnujte čas pejskovi i po příchodu z práce! Jděte na delší procházku, snažte se pro něj vymyslet nějakou vhodnou aktivitu, ať už je to honba za létajícím talířem nebo agility na hřišti.

Protištěkací obojky

I taková „vychytávka“ existuje. Obojky jsou ultrazvukové, sprejové nebo elektronické. Obojky vyzkoušejte až na posledním místě. Zkuste se vyhnout tomu elektronickému, protože může nadělat víc škody než užitku, pokud se dostane do nezkušených rukou.

Zdroje: www.pesweb.cz, www.zoohit.cz