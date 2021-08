Jak poznáte, že se na vás chystá zaútočit pes. Lze napadení zabránit?

Statistika hovoří jasně! Největší počet napadení psem bývá ve vlastní domácnosti při běžných činnostech. Jak poznat psí útok, a jak se mu pokusit předejít?

Pes je nejlepší přítel člověka a parťák, na kterého nedáme dopustit. Bohužel se téměř na denní bázi stává, že v médiích slyšíme o brutálních případech napadení právě tímto chlupatým mazlíčkem. Je důležité mít stále na paměti, že pes je pořád jenom zvíře, a pokud se cítí ohrožený, bude se bránit tím pro něj nejpřirozenějším způsobem.

Zkušení kynologové se shodují na jednom. Za útok si v drtivé většině případů může člověk sám. Žádný pes podle nich neútočí jen tak bez důvodně a také bez varování. Jenže právě tohle varování nejsme schopni kolikrát přečíst, anebo ho záměrně ignorujeme. Fakt, že největší počet napadení bývá na domácí půdě u rodinných příslušníků majitele psa, jasně ukazuje, že jim lidé nerozumí, tak jak by zvíře potřebovalo.

Zkušení kynologové se shodují na jednom. Za útok si v drtivé většině případů může člověk sám Zdroj: Profimedia.cz

Co dokáže psa rozrušit?

Obvykle bývají psi agresivní, protože se cítí ve stresu nebo se něčeho bojí. Pes má k této reakci jasný důvod a pocit ohrožení je ten nejhlavnější. Bohužel často za nechtěné chování psa mohou majitelé. Stačí, aby pes trpěl nedostatkem komunikace, izolací od okolí, stísněným životním prostorem a problém je na světě. Čím psa můžeme vyprovokovat? Psa dokážou rozrušit rychlé pohyby, takže i to, pokud se k němu rychle nakloníte ve snaze ho pohladit. Jiní psi se zase cítí ohroženi, pokud člověk mluví příliš nahlas. Bránění si svého teritoria, oblíbených hraček, misky se žrádlem jsou jen výčty dalších možných důvodů. Pozor si dejte také na upřený pohled do očí, velkolepé jásání a široký úsměv. Ten pejsek totiž dokáže rozklíčovat jako vyceněné zuby.

Obvykle bývají psi agresivní, protože se cítí ve stresu nebo se něčeho bojí. Zdroj: Profimedia.cz

Trestat, či netrestat

Další příčinou útoků bývají tresty. Pes princip viny a následného trestání nechápe. Bere tyto tresty jako agresi, což u něj zpravidla vyvolává nutnou obranu. Na výchovu problémového psa pomocí metod využívající tresty by se mělo úplně zapomenout. Vždy se dá najít způsob, jak dosáhnout správného chování u psa pomocí odměn a pozitivního přístupu.

Útok lze poznat, musíme být jen ostražití

Signály těla:

Ztuhnutí

Změna barvy očí

Změna polohy uší

Zježená srst na hřbetě a plecích

Cenění zubů

Ohrnuté pysky

Strnulý náklon dopředu, váha je přenesena na přední nohy psa

Vysoko zdvižený rovný ocas

Upřený nepřátelský pohled

Pokud k útoku přeci jen dojde, zachovejte klid

Lehce se to radí, hůř provádí. Ale je to tak! Pokud skutečně dojde k napadení psem, měli bychom v ideálním případě ztuhnout a otočit se k němu zády. Rozhodně se snažte konflikt neeskalovat, tudíž vynechte všechny rady typu „pevný pohled do očí“ a podobně.

