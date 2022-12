Jak zabavit psa: Zvířecí hlavolamy jsou hitem. Zvedají psům sebevědomí

Říká se, že kdo si hraje, nezlobí. To platí i o pejscích, kteří bývají dlouho sami doma a čekají na páníčky dlouhé hodiny. Jak je můžete zabavit?

Se zvířaty je to jako s lidmi. Občas potřebují „protáhnout tělo“ a trochu poškádlit psí smysly a instinkty, aby jim nezakrněly. A k tomu právě slouží různé hry a hlavolamy. Většina z nich funguje na bázi hledání pamlsků. Touha získat ukrytou granuli, kousek sušeného masíčka nebo piškot zabaví pejska bez ohledu na věk, výšku nebo plemeno. A nejen to. Hlavolamy tříbí smysly (zrak, čich, hmat a chuť), logické myšlení a jemnou motoriku.

Lehké versus náročné

Schovávačky pamlsků mohou být jednoduché, ale i rafinované, kdy už se blíží skoro k detektivní činnosti. Proto se při nákupu hlavolamu zaměřte na údaj o stupni obtížnosti, který je označen číslicemi 1 - 4. Některé výrobky mají i takzvanou modifikovanou obtížnost, která se přizpůsobuje možnostem a zkušenostem vašeho mazlíčka. Podle kynologů jsou právě hlavolamy s modifikovanou obtížností ty nejvýhodnější, protože dávají pejskovi motivaci a impulsy k další hře.

Pro větší psy jsou ideální 'žvýkací hračky'. Zdroj: Profimedia

Hlavolamy pro štěňata

Každý pes potřebuje jinou hračku, potažmo hlavolam. Pro živelná štěňata se hodí hry s menší obtížností, jež je zabaví a naučí trpělivosti. Vhodné jsou hlavolamy bez odnímatelných prvků, které může malý raubíř okusovat, žvýkat nebo s nimi cestovat po bytě. Dobrou volbou jsou hlavolamy Hide and Slide nebo Dog Smart.

Řešidla pro malá plemena

Máte doma „malou radost“ v podobě jezevčíka, čivavy, jorkširského teriéra, knírače, šeltie nebo mopse? Sáhněte raději po menších, váhově lehčích, ale obtížnějších hrách, které vašemu pejskovi pořádně protočí mozkové závity. Z velké nabídky hlavolamů volte ty, které neobsahují žádné těžší komponenty. Výborný je třeba hlavolam Berušky, Dog Tornado nebo celý set hlavolamů pro malá plemena. Malí chlupáči si vyhrají i s hlavolamy pro kočky.

Hlavolam pro štěňata by měl být jednodušší. Zdroj: Profimedia

Hádanky pro střední plemena

Ať už sáhnete po čemkoliv, vždycky to bude správně. Hry a hlavolamy pro střední psí plemena nejsou ohraničené váhou ani velikostí. Jediné, co musíte zvážit, je temperament vašeho mazlíčka. Je klidnější a vydrží se věnovat hře? Nebo je to plašan, který svoje potřeby střídá jako ponožky? Pokud ho hádanky nezaujmou, můžete vyzkoušet čmuchací koberečky.

Zábava pro giganty

Velký pes má velkou sílu, kterou rád používá. S tím musíte počítat i v případě hraček. Kupte mu bytelnější kousky, které se ve psí tlamě jen tak nerozklíží. Totéž platí i o materiálu, který by měl být odolnější vůči psím zubům. Vyzkoušet můžete třeba hru Dog Worker nebo Wobble Bowl.

