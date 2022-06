Pes má problémy s ušima: Kdy zbystřit a jak nejlépe zasáhnout

Třepe váš pejsek neustále hlavou nebo si škrábe uši? Pak má možná problémy se zvukovodem. Pokud ho trápí časté záněty uší, mohlo by to pro něj mít vážné následky. Jak poznat, že je zle, a co dělat?

Mezi nejčastější příčinu bolesti uší u psů patří zánět zevního zvukovodu. Měli byste vědět, že tímto problémem trpí každý pátý pes a není to pro ně opravdu nic příjemného. Pomozte tedy svému mazlíčkovi s uzdravením.

Pamatujte, že zánět zevního zvukovodu není diagnóza, ale důsledek onemocnění a po jeho příčině je tedy nutné pátrat. Rozhodně se nesnažte psa léčit, aniž byste věděli, co mu opravdu je. Zjistit příčinu je naprosto nezbytné, nesprávná léčby by totiž mohla mít katastrofální důsledky.

S ušima mívají problémy zejména ohaři, kokršpanělé, labradoři nebo retrívři. Zdroj: Andrew Williams / Shutterstock.com

Dávejte pozor, aby se záněty u psa neopakovaly

Pokud se totiž záněty opakují, zvukovody se zúží, vytvoří se v nich kožní záhyby a začne se tvořit velké množství mazu. V tomto prostředí se daří bakteriím a kvasinkám a je pak velice obtížné ucho zcela uzdravit.

V případě zánětu se nejčastěji používají kapičky s antiseptickými účinky. Ty se ale nesmí používat v případě perforace ušního bubínku. Pokud si tedy myslíte, že má váš pejsek v uchu zánět, ani ho před návštěvou veterináře ničím neproplachujte a nedávejte mu žádné léky.

Pokud si myslíte, že má váš pejsek v uchu zánět, před návštěvou veterináře mu uši ničím neproplachujte a nedávejte mu žádné léky. Zdroj: Shutterstock

Nejčastěji tímto onemocněním trpí plemena jako kokršpanělé, labradoři, ohaři, baseti a jezevčíci. Nejčastějším důsledkem bývá nepříznivé počasí jako chlad a vlhkost. Nenechávejte tedy pejska koupat ve vodních nádržích, kde mu může nečistá voda do uší natéct a zůstat tam.

Příčinou zánětu může být i alergie či polyp

Příčinou zánětu uší u psa může být také alergie, přítomnost polypu nebo jiného cizího tělesa v uchu. Také může jít o onemocnění kůže či bakteriální infekci mazových žláz. Pokud dochází k výtoku z ucha, můžete na pejskovi pozorovat škrábance, strupy, podrážděnost, úzkost. Ucho také bývá zpravidla uvnitř červené a může být i oteklé.

U pejsků mohou zánět způsobit i parazité. Nejčastější je svrab. Jde o černý maz, který se nejčastěji objevuje na okrajích ušních boltců v podobě malých stroupků. Vše je vždy nutné konzultovat taktéž s veterinářem.

Zdroj: www.petramalatova.cz, www.fera24.cz, www.vseprozvire.cz