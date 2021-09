Pozice psa ve spánku: Nepodceňujte ji, můžete z ní vyčíst mnoho věcí

Smějete se taky někdy tomu, jak váš pejsek usnul? Víte, že to má své důvody? Možná že jste psímu spánku nevěnovali pozornost a dozvíte se i něco nového o tom, jak se váš pes cítí. Co o psech prozradí pozice ve spánku?

Psí spánek

Psi by měli spát opravdu dlouho. Normální spánek se u většiny psů pohybuje někde mezi 10 až 12 hodinami denně. Štěňata spí ještě déle. Obvykle 18 až 19. Unavené stěně usne jakkoli, můžete je kamkoli přemístit nebo naaranžovat do pěkně pozice na focení. Je, chudáček, tak vyčerpané, že okolí vůbec nevnímá. U dospělých psů už je to jiné. Intenzivně vnímají svoje okolí a reagují na jeho změny. Jejich psýcha je stejně důležitá jako fyzický stav a obé se projevuje nejen v chování během bdělosti, ale také ve spánku.

Štěňata jsou hravá, ale rychle se unaví a potřebují dlouho spát. Zdroj: Svetlana Valoueva / Shutterstock.com

Pozice na „Supermana“

Ještě přidat červený plášť a poletí. Superman se říká pozici, kdy je pes přitisknutý břichem k zemi s předními packami nataženými nad hlavu a zadními za sebou. Pejsek vypadá, jako bys se chystal vzletět a zachránit Lois Laneovou z padající helikoptéry. Taková pozice je často vidět u veselých hravých psů, kteří se potřebují ochladit a odpočinout si. Za chvilku však můžou být zase na nohách, přichystaní k další hře.

Pes spící s pánem

Přitulený pejsek je plnohodnotným členem smečky, které říkáte rodina. Je to pes, který se cítí v bezpečí. Lásku, kterou mu věnujete, vám rád oplácí. Usne s vámi v posteli, na pohovce, anebo vám přilehne alespoň nohu. Vaši blízkost má rád.

Štěňata i dospělí psi se rádi chovají. Zdroj: Patryk Kosmider / Shutterstock.com

Pozice spícího vlka

Klubíčko je nejpřirozenější poloha, kterou si psi nesou po generace zakódovanou ve své DNA. Je to chování psa, kterému je možná zima, ale zároveň zcela chrání svá slabá místa. Je to komfortní způsob, jak lehnout do předem vyšlapané trávy i pelechu. Do klubíčka se budou stáčet pejsci nový ve svých domovech i trochu vystrašení. Na druhou stranu je to poloha přirozená, a i klidný vyrovnaný pes si čas od času ustele tímto způsobem.

Stočení do klubíčka usínají vlci i psi. Je to generacemi osvědčený způsob bezpečného spánku. Zdroj: Profimedia

Pes nebo sfinga?

Sfinga nebo lev jsou polohy, kterými umělci nejčastěji obdařili šelmy vytesané do kamene. Takoví psi, ale i kočky, jsou ve střehu, připraveni kdykoli vyrazit. V této poloze váš pes jen podřimuje, neuložil se k dlouhému odpočinku. Spí jen na jedno oko a v podstatě hlídá.

V pozici sfingy psi jen odpočívají, připravení vyrazit vpřed. Zdroj: Profimedia

Ustlal si váš pejsek v dekách a polštářích?

Zachumlanému pejsku je možná zima, ale také asi hledá blízkost a komfort obětí. Chtěl by se schovat a cítit se bezpečně. Nemusí to nutně znamenat, že se bojí, ale společnost a přitulení mu možná chybí.

Zachumlanému pejsku je nejen zima, ale touží i po objetí a blízkosti. Zdroj: Profimedia

Spánek hravých a odevzdaných psů

Poloha na zádech s tlapami nahoru vypadá krkolomně, ale psům očividně nevadí. U nás doma by se řeklo „hore kopytama“ a i naše fenka takhle někdy usínala. Spící mazlíček se v této poloze cítí dost bezpečně na to, aby odhalil svá zranitelná místa a zároveň mu je asi dost horko. Starší psi už se v takové poloze nemusí cítit příjemně. Patrně by je bolely klouby a poloha vyžaduje i trochu obratnosti a hravosti.

Nejuvolněnější pozice během psího spánku

Na boku spí unavení psi, kteří se cítí dobře o samotě i mezi svými. Je to poloha, v níž jsou skutečně zcela uvolnění a mohou spát hlubokým spánkem. V poloze na boku můžete také pozorovat pohyby pacek, čumáku, ocasu nebo dokonce poštěkávání a vytí. To všechno je zcela normální a docela legrační. Tyto pohyby jsou časté u štěňat i starších psů a jsou známkou hlubokého spánku RAM.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, tiphero.com