Proč psi vrtí ocasem: Nevyjadřuje pouze radost. Znáte skutečný důvod?

Pro psy je jejich ocas pátou rukou, která pomáhá při komunikaci s parťáky stejného druhu. Zajímavostí je, že osamělý pes ocasem téměř nehýbe. Proč tomu tak je? A co nám chce náš psí kamarád doopravdy sdělit?

Dlouho se předpokládalo, že rychlé pohyby ocasu, které nazýváme „vrtěním", odrážely šťastné psí pocity. Tak jednoduché to ale není. Dokázal to výzkum z roku 2007, který zjistil, že i „pes, který vrtí ocasem, kouše".

Psí kamarád

Canis lupus, neboli pes domácí, je největší domestikovanou šelmou a jedno z prvních ochočených zvířat vůbec. Člověka na cestě za dobrodružstvím všeho druhu doprovází už 14 tisíc let. Jeho úloha byla a je rozmanitá. Stráží majetek, stádo ovcí, podporuje při lovu, tahá náklad, pomáhá hendikepovaným osobám i ozbrojeným složkám, zachraňuje životy a celkově dělá radost svým majitelům. Podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere z roku 2019 vlastní psa 40 % Čechů. Nad kočkou vyhrál tento čtyřnohý kamarád o 3 %. Tu totiž chová 37 % domácností.

Pokud pes mává ohonem napravo, má pravděpodobně dobrou náladu Zdroj: Ammit Jack / Shutterstock.com

Proč psi vrtí ocasem

Ať má pes dlouhý nebo krátký ocas, vždy nás rozesměje, jak jím dokáže vrtět. Není ale vrtění jako vrtění. Pes tímto pohybem vyjadřuje nejenom štěstí, ale také nervozitu, pocit ohrožení, úzkost, podřízenost a vzrušení. Ocas tedy funguje jako jakýsi indikátor, který naznačuje, jakou náladu pes má. V některých ohledech funguje stejně jako u nás úsměv, zdvořilý pozdrav nebo pokývání hlavou za účelem pochvaly či uznání. Studie z roku 2013 zjistila, že při vrtění hraje důležitou roli i strana umístění ocasu. Pokud pes mává ohonem napravo, má pravděpodobně dobrou náladu a cítí se uvolněně. Pokud na levé straně těla, je ostražitý, ve stresu nebo úzkostlivý. Zajímavé na tomto výzkumu je, že psům stačilo ukázat siluetu jiného psa na obrázku a jedincům se buď zrychlil nebo zpomalil srdeční rytmus a zaujali klidový nebo obranný postoj.

Co pes říká?

Oháňka je neoddělitelnou součástí psího těla. Proto vždy sledujte také tvář, postavení uší nebo postoj. Pozice a pohyb ocasu vám však o psí náladě dost napoví.

Pokud pes oháňkou vrtí vysoko nad zády, je motivovaný ke hře a touží po interakci Zdroj: alexei_tm / Shutterstock.com

Pozice ocasu psa – co to znamená?

Výška ocasu: Pokud je vysoko, je pes nadšený. Výška ohonu také odráží psí sebevědomí. Pokud navíc oháňkou vrtí vysoko nad zády, je motivovaný ke hře a touží po interakci. Je však možné, že ne pouze přátelské. Takový pes může být takzvaně „až moc hrr", což může například děti dost překvapit. Svěšený ocas zase naznačuje nejistou, strach, ale také podřízenost.

Ztuhlost ocasu: Ztuhlá oháňka může naznačovat napětí a nedůvěru. Takový pes pozoruje a vyhodnocuje situaci. Pokud oproti tomu ocasem uvolněně a plynule vrtí, je vše v pořádku.

Rychlost vrtění: Pokud pes roztočí ocas jako vrtulku, můžete mu zcela důvěřovat. Je přátelský, klidný a nadšený. Pokud by mohl, nejraději by vás objal. Pokud vrtí ohonem pomalu, je zvědavý a trochu nejistý. Můžete to vidět v situaci, kdy se pes dívá na předmět nebo zvíře, které nikdy předtím neviděl.

Zvednutý ocas a zadní část těla naznačuje výzvu k akci. Nejčastěji to majitelé zažívají, když chce pes hodit míček.

Kdy pes naznačuje útok?

Pokud u svého i cizího psa uvidíte divné chování, jako je hledání úkrytu, vyhýbání se lidem i zvířatům, snaha vypadat menší, zvedání tlapek, olizování, zívání, vrčení, štěkání a kousání naprázdno, dopřejte mu prostor a klid. S největší pravděpodobností se necítí dobře a mohl by zaútočit.

