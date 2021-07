Využití jedlé sody v domácnostech se psy – kdy soda škodí a kdy ne

Je všeobecně známo, že jedlá soda může být ve větším množství pro psy jedem. Ale přesto ji lze v domácnostech s domácími mazlíčky účinně využít. Dokáže odstraňovat zápach, poslouží jako šampon pro psy anebo ji lze v malém množství využít jako zubní pastu. Vyzkoušejte i vy jedlou sodu v domácnosti, pokud jste chovatelé domácích mazlíčků.

Zdroj: cz.point.pet, www.ceskestavby.cz

Jedlá soda se najde téměř v každé domácnosti. Chemicky známá jako hydrogenuhličitan sodný, je nejčastěji využívána při pečení, ale také při odstraňování zápachu například z lednice nebo jako pomůcka při čištění. Tento důležitý sypký pomocník v domácnosti se však pro psy může stát ve větším množství jedem. Tentýž důvod, proč je tak vynikajícím kypřicím činidlem, je také důvodem, proč je pro psy extrémně nebezpečná. Jakmile se dostane ve větším množství do žaludku vašeho psa, začne se v něm rozpínat a uvolňovat potenciálně smrtící plyny do jeho střev.

Veterináři varují, že nadměrné požití jedlé sody může mít za následek abnormální výskyt elektrolytů Zdroj: Christian Mueller / Shutterstock.com

Jak poznat předávkování sodou

Veterináři varují, že nadměrné požití jedlé sody může mít za následek abnormální výskyt elektrolytů, městnavé srdeční selhání nebo svalové křeče. Prvním příznakem nadměrného požití jedlé sody u psa je obvykle zvracení. Mezi další příznaky, na něž je třeba u psa dávat pozor, patří letargie, deprese, průjem, záchvaty, dušnost nebo dezorientace.

Jak velké množství je nebezpečné

Jedlá soda je pro psy nebezpečná pouze ve velkém množství. To znamená při požití nejméně jedné čajové lžičky na kilogram váhy psa. Pak se tato látka stává opravdu nebezpečnou. Máte-li podezření, že váš pes pozřel velké množství sody anebo pes vykazuje varovné příznaky, kontaktujte neodkladně veterináře anebo veterinární pohotovost a sdělte jim své podezření. Oni vás budou informovat o tom, jak máte dále postupovat. Nikdy však u psa nevyvolávejte zvracení, nedostanete-li k tomu od veterináře pokyn. Veterinář bude s největší pravděpodobností vašeho psa sledovat, podávat mu minimum tekutin a podáním aktivního uhlí se pokusí zabránit absorpci sloučeniny do těla psa.

Žrádlo má významný podíl na tom, jak se pes chová Zdroj: Monika Wisniewska / Shutterstock.com

Varem ztrácí soda na nebezpečnosti

Rozpínavé vlastnosti sody jsou deaktivovány vařením. Proto vašeho psa neohrožuje jedlá soda, která byla součástí vařeného či pečeného pokrmu. Pokud tedy pečete nebo vaříte něco pro svého psa, co má obsahovat jedlou sodu, není to problém, když pokrm projde varem. Ani použití malého množství jedlé sody jako náhrady za zubní pastu by nemělo vašemu psovi ublížit. Přesto se raději před tímto úkonem zeptejte na názor vašeho veterináře. Také mnoho psích šamponů obsahuje malé množství sody, to proto, aby soda odstranila zápach ze psí srsti. A i když váš pes tyto šampony olízne, nemůže to způsobit žádné problémy. Běžně se však doporučuje jedlou sodu uchovávat v kuchyni či v koupelně v dobře uzaviratelné nádobě mimo dosah vašeho psa.

Prášek do pečiva i sodu uschovávejte bezpečně

Důležité je uvědomit si, že prášek do pečiva, který je kombinací jedlé sody, fosforečnanu vápenatého a síranu hlinito-sodného, je pro psy stejně nebezpečný jako jedlá soda ve velkém množství. Proto je třeba dbát na jeho pečlivé uskladnění mimo dosah psů. Stejně, jako je tomu u jedlé sody.

Kdy udržovat psa mimo dosah

Soda bikarbona se běžně používá k deodorizaci koberců. Můžete to také vyzkoušet, ale vždy držte svého psa mimo místnost v době, kdy vytáhnete sodu na pečení a posypete jí koberec až do doby, kdy ji vysajete. Ujistěte se, že jste z koberce vysáli veškerý prášek.

Jedlá soda jako pomocník

Z jedlé sody můžete pro své psy vyrobit suchý šampon. Pokaždé není nutné psa namáčet a koupat, pokud právě našemu nosu nevoní. A proč utrácet peníze za drahé produkty, když si můžete takový suchý šampon pro psy vyrobit sami doma. Psa nejprve vykartáčujte, abyste mu odstranili odumřelou srst. Jemně ho na hlavě otřete vlhkým hadříkem a poté také na tlapkách. Pak psovu srst posypte sodou bikarbonou (vyhněte se obličeji) a sodu nechejte několik minut působit, aby absorbovala zápach. Následně sodu vykartáčujte ze srsti a psa otřete ručníkem tak, jako byste jej sušili.

Z jedlé sody můžete pro své psy vyrobit suchý šampon Zdroj: Patryk Kosmider / Shutterstock.com

Sodu využijete i při nehodě, která se stala vašemu štěněti doma na koberci. Není to žádný problém. Postižené místo posypte sodou bikarbonou a nechejte důkladně zaschnout. Poté místo dobře vysajte. Soda zbaví koberec zápachu i nečistot.