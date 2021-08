Žížala s bílým pruhem: Když ji spatříte na zahradě, rychle ji zlikvidujte

Žížaly patří mezi užitečné tvory. Kypří půdu, provzdušňují ji, rozkládají organický materiál, houby, bakterie a další mikroorganismy a spoluvytvářejí životadárný humus. Málokdo by si pomyslel, že existuje i škodlivá žížala, která se jmenuje Amynthas agrestis.

Není žížala jako žížala. Amynthas agrestis neboli šílený červ je žížala pocházející z Japonska a Korejského poloostrova. Do USA byla zavlečena cca v 19. století, kde se rozšířila téměř po celém území. A expanduje dál.

Šílená žížala

Čím může tento zvláštní červ škodit? Podle ekologa Willa Cushmana je šílená žížala mnohem hladovější, než její evropská sestřenice. Nekontrolovatelně půdu prohledává a zanechává za sebou sypkou zrnitou zeminu s texturou kávové sedliny. Tato půda již není schopná zadržovat vlhkost, postrádá živiny a rychle eroduje. To ohrožuje nejen naše zahrady, ale celý ekosystém.

Běžná žížala obecná. Zdroj: Mali lucky/Shutterstock.com

Jak žížalu poznat

Invazivní červ se podobá běžné žížale obecné nebo hnojní, které se u nás nejčastěji vyskytují. Je ale o něco menší, má nahnědlou barvu a vypadá hladší. Jeho hlavním poznávacím znamením je široký bílý pruh. Pohybuje se netypickým hadovitým způsobem a při vyrušení sebou začne „mlátit" a skákat, jako by měl epileptický záchvat. Proto se tomuto druhu přezdívá šílená žížala. Při dotyku také dokáže odhodit ocas.

Nebezpečná žížala

„Schopnost skákacího červa reprodukovat se bez páření, rychle se množit a snášet vajíčka, která přežijí i krutou zimu, jsou hlavní důvody proč je tento červ tak extrémně invazivní," uvedla editorka Chicago Tribute Cindy Dampier. V současné době nemá šílená žížala ani přirozené nepřátele.

Hořčičné semínko likviduje šílenou žížalu. Zdroj: Sunvic/Shutterstock.com

Jak se šílené žížaly zbavit

Pokud tuto žížalu uvidíte na zahradě, zkuste se jí co nejrychleji zbavit. Jak? Použijte hořčici. 1/3 šálku mletého hořčičného semínka přidejte do 4 litrů vody, zamíchejte a polijte oblast, kde jste žížalu viděli. Během několika sekund by měla vylézt z půdy. Hořčice ji totiž štípe, a tak se snaží nepříjemnému pocitu uniknout. V tu chvíli ji chyťte, dejte do sklenice a poté ji zalijte vroucí vodou.