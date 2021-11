Jak šetřit na provozu ledničky: 8 tipů, které vám sníží účty za proud

Lednice nejspíš nechybí v žádné domácnosti. Díky skvělým tipům, které vám nabídneme v dnešním článku, můžete ušetřit nějakou tu korunu, abyste se nemuseli při vyúčtování energií děsit složenky.

Aniž byste si to uvědomovali, lednice je vaším společníkem 24 hodin denně, a to bez odpočinku. Pravidelně ji navštěvujete a využíváte její „tajemné komnaty", které mnohdy skýtají příjemné pochoutky, ale někdy i nepříjemná pozapomenutá překvapení.

Existuje pár triků, které se vyplatí vyzkoušet, neboť vám ušetří peníze. Což se v dnešní době, kdy se neustále řeší zvyšující se ceny energií, určitě hodí.

Lednici nepřisouvejte až na zeď

Jistě jste o této potřebě slyšeli. Po stranách by měla mít vaše lednice prostor alespoň dva centimetry, vzadu přidejte minimálně pět, aby okolo mohl cirkulovat vzduch a zbytečně se vaše chladnička nepřehřívala.

Spotřebu zásadně ovlivníte tím, co do lednice vkládáte Zdroj: Shutterstock.com / Africa Studio

Stará versus nová lednice

Pokud máte doma postarší kousek, který má na svém kontě třeba 10 let, zauvažujte o koupi nové ledničky, která se bude pyšnit označením A+++. Může být až o 60% úspornější než ta vaše stávající!

Organizace, ale ta správná

V lednici rozhodně není všude stejná teplota, proto je důležité ukládat potraviny i podle tohoto aspektu. Rozdíl mezi horní a dolní částí může být až 4 °C.

Do nejnižší zásuvky patří zelenina a ovoce, protože v dolní části je nejchladněji. O stupeň výše dávejte maso/ryby a veškeré uzeniny. Střední část je vyhrazena pro odložená uvařená jídla, jogurty a mléčné výrobky. V horní části je tepleji, tuto poličku využijte pro máslo, trvanlivý sýr, vejce nebo načaté marmelády.

Syrové maso skladujeme dobře zabalené v chladnější části lednice. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Odstup, teplo!

Zdroje tepla by měly být od lednice co nejdál. Nejedná se pouze o trubky od topení, ale i o sluneční záření. V horkém létě je v kuchyni vedro k padnutí i bez slunce, a když se do lednice opřou sluneční paprsky, poznáte to i na složence.

Odmrazování. Neoblíbená, ale důležitá činnost

Možná máte kombinovanou lednici s mrazničkou, a tudíž je potřeba mrazák pravidelně odmrazovat. Každý člověk, kterého to čeká (a nemine), potvrdí fakt, že je to jedna z opravdu nezáživných činností v domácnosti. Ale je zapotřebí!

Pokud se odmrazování chcete vyhnout, pořiďte si moderní chladničku s automatickým odmrazováním. Ale ani to neznamená, že se o lednici přestanete starat. Většina výrobců uvádí, že jednou za měsíc je potřeba chladničku vyčistit.

Zvlášť starší typy lednic a mrazáků mají problém s tvorbou námrazy. Zdroj: Maiapassarak / Shutterstock.com

Lednice a TV

Mají dost společného. V každé domácnosti se najde alespoň jeden člen, který se pravidelně chodí dívat do lednice. Dost často k tomu nemá ani důvod.

Než lednici otevřete, předem si trochu promyslete, co v ní vlastně potřebujete. Čím kratší čas bude chladnička otevřená, tím lépe.

Lednice není televize. Zdroj: Shutterstock.com / Africa Studio

Malá lednice, také dobrá

Jste v domácnosti jen vy a máte v ní jen párky, nakládané okurky, hořčici, pivo a polomrtvou papriku? Tak to vám zajisté postačí lednice v malém provedení. Pokud nejste vášnivý jedlíci, určitě se vám to z finančního hlediska vyplatí.

