Většina Čechů podceňuje mráz a hazarduje se zdravím. Děláte to taky?

Několikadenní silný mráz dokáže tělo vysílit víc, než si možná uvědomujete. V mrazu se totiž většina krevního oběhu soustředí na střed těla, kde potřebuje udržet v bezpečí orgány. Abyste venku udrželi v teple a bezpečí zbytek těla, už je jen na vás.

Když začne opravdu mrznout, vyplatí se zůstat v teple. A když už musíte nebo chcete ven, měli byste na sebe dávat opravdu pozor. Veškeré výstrahy ohledně ledovky, příliš mrazivého počasí, sněhové bouře, náledí, ale také smogové situace, nebo dokonce doporučení, která dostanete přímo od lékaře, mají svůj smysl. Zvlášť v extrémních situacích, jako jsou mrazy, byste se jimi měli řídit a nevystavovat se zbytečnému nebezpečí. Platí to pro zdravé, ale ještě větší pozor by si měli dávat chronicky nemocní, astmatici a taky zvlášť chránit byste měli i malá miminka.

A ještě jedno varování. Pokud máte jakékoli problémy s klouby nebo oběhovou soustavou včetně srdce, měli byste si hlídat střídání teplot. Tedy nevběhnout do sněhu rovnou z vyhřátého domu a naopak po mrazivém pobytu venku si dopřát alespoň deset minut v chladnější předsíni nebo hale. Tělo se tak snáz přizpůsobí a vyhnete se bolesti i horším obtížím.

Zimní procházky jsou kouzelné. Je ale důležité správně se obléknout a věnovat pozornost všem varováním. Zdroj: shutterstock.com

Alkohol není přítel

Alespoň v mrazu ne. Krátce sice pomůže, ale z delšího pohledu rozšiřuje cévy a tím pádem nutí teplo ztrácet tělo rychleji. Proto bychom s ním měli v mrazu zacházet opatrně. Co to znamená? Jednoho svařáka nebo grog na procházce si klidně dopřát můžete, ale místo delšího „zahřívání“ si raději naordinujte svižnou cestu směrem k domovu.

Jedno svařené víno zahřeje, ale přílišná kozumace alkoholu z vás teplo spíš vyžene. Zdroj: shutterstock.com

Bez podpatků a ruce z kapes

Zdá se to automatické? A co až se budete chtít někde blýsknout nebo právě zapomenete rukavice? Kluzké chodníky umí být pěkně zrádné a co teprve dlažební kostky nebo bílá barva, kterou se barví přechody. Pro zimu, a to i ve městě, proto platí žádné hladké podrážky. Kvalitní neklouzavá obuv už se vyrábí i v městských variantách, zdaleka to tedy neznamená, že byste museli nazout pohorky.

Rukavice by při velkých mrazech měly spolu s čepicí nebo jinou pokrývkou hlavy tvořit základ. Pokud to jde, vyplatí se nechat si jedny rezervní v přihrádce v autě, v kabelce a možná i v zásuvce stolu v práci. Je to lepší, než je narychlo kupovat někde cestou.

Nabalení jako pumpa? Ani náhodou, důležité je chránit především prsty a dutiny. Zdroj: shutterstock.com

Obléknout na cibuli

Až budou v teple ruce (a samozřejmě nohy), zaměřte pozornost na zbytek těla. V mrazu byste se neměli oblékat ani málo, ani moc. Zkrátka tak, abyste netrpěli přílišnou zimou, ani se nepotili. Obojí by totiž vedlo jen ke ztrátě tepla.

Při výběru oblečení upřednostněte přírodní a funkční materiály. Bavlna, různé druhy vlny i len a samozřejmě peří izolují vždy o něco lépe, než umělá vlákna. Pokud to jde, měli bychom alespoň část zimního oblečení mít z těchto materiálů.

Před odchodem z domu pak ještě nezapomeňte na pokožku, která zůstane před mrazem nechráněná. Na obličej použijte hutnější zimní krém, který pleti pomůže, aby nekřehla a nepraskala. I tak ale může být někdy nepříjemné dýchat mrazivý vzduch přímo. Proto je lepší mít pro jistotu šálu anebo funkční šátek, který si v případě potřeby můžete přetáhnout přes ústa a nos.

Vlněný svetr s norským vzorem? Severské národy dobře vědí, co dělají. Vlna totiž před zimou chrání bezkonkurenčně. Zdroj: shutterstock.com