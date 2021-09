Jak netradičně využít listy šalvěje: vyrobte bonbony proti kašli, nebo ji spalte

Máte vlastní šalvěj, anebo jste dostali pytel sklizených lístků od kamarádky? Pak určitě využijte tipy na to, co všechno se dá s touto aromatickou léčivkou udělat. Šalvěj je úžasná bylina, byla by škoda nevyužít ji na maximum.

Jak doma využít šalvěj?

Ano, šalvěj je víc než jen kloktadlo. Používání šalvěje bývá u nás velmi opatrné a není se čemu divit. Domněnka, že šalvěj může ublížit, je oprávněná. I u této byliny platí, že všeho s mírou. Maximální konzumovaná denní dávka by neměla překročit 6 gramů, obyčejně se uvádí tři šálky odvaru. Šalvěj se ale také používá jako koření, a to pro svoje nezaměnitelné aroma. Její síly využívali už původní obyvatelé amerického kontinentu, ale i Římané. Jídla kořeněná šalvějí jsou typická pro středomořskou kuchyni, ale i jinde ve světě je hojně používaná. Jak tedy šalvěj využít?

Šalvěj lékařská (Salvia officinalis), pestrolistá varieta Zdroj: hjoche / Shutterstock.com

Oleje se šalvějí

Nechejte ji pěkně macerovat v oleji. Do lahve olivového oleje (nebo i jiného druhu oleje) přisypejte asi půl šálku šalvějových lístků. Nejlepší jsou čerstvé, můžete však použít i sušené. Šalvěj obohatí olej o své typické aroma. Takový olej získá příjemné a výrazné aroma této byliny, aniž by však přebyl chutě a vůně ostatních ingrediencí ve studených i teplých pokrmech.

Použijte šalvěj do voňavého másla

Na přípravu šalvějového másla postačí jen dvě ingredience, a pokud máte chuť, tak i špetka soli. Změklé máslo dobře promíchejte s najemno nasekanou čerstvou šalvějí a nechejte v misce nebo formě dobře ztuhnout v lednici. Bylinná másla jsou vhodná ke spotřebě do sedmi dnů, ale dají se i mrazit.

Sůl se šalvějí

Sůl s kousky šalvěje, pepře a rozmarýnu je nejen vhodnou směsí k přípravě pečeného masa v kuchyni. Výborně se hodí i do koupelny. Smíchejte nasekanou šalvěj s mořskou solí a dopřejte si vonné koupele, kdykoli vás napadne.

Bylinková koupel uklidní vaši mysl Zdroj: Alena Ozerova / Shutterstock.com

Šalvěj do játrových knedlíčků

Šalvěj se báječně doplňuje se sladkými bramborami a příjemně oživí rajskou polévku nebo bešamelovou omáčku se sýrem na těstoviny. Osobně jsem ji však vyzkoušela i do játrových knedlíčků namísto majoránky a změna mě příjemně překvapila.

Italská panada se šalvějí a parmazánem. Zdroj: Kamila Procházková

Šalvějovo rozmarýnový chlebíček k polévkám

Pečete rádi domácí chleba? Přidejte do těsta šalvěj s rozmarýnem a upečte si chleba, který se báječně hodí k podzimním polévkám. Můžete ji použít i do chlebových tyčinek nebo malých bulek.

Použijte šalvěj i do dezertů

Moderní vaření je plné experimentů a neobvyklých kombinací, které „vypíchnou" tradiční chutě. I když nejde o typické koření do dezertů, šalvěj se výborně hodí do jablkových koláčů nebo závinů. Nesmí se to přehnat a nebude to koláč jako od babičky, ale to právě nevadí. Neobvyklá, zato překvapivě chutná kombinace v kuchyni vznikne použitím šalvěje, hrušek a vlašských ořechů. Příležitostí, kdy takový dezert můžete představit, bude přes zimu spousta. Experimentujte!

Šalvějové odvary a čaje

Odvar z této léčivky je známý a nikoho nepřekvapí. Šalvěj můžete ale také přidat jen na ovonění. Takový čaj si připravují beduíni a nedají na něj dopustit. Do černého čaje s cukrem přidávají špetku šalvěje a hned je na světe turisty oblíbený nápoj, typický pro posezení v oázách pouště.

Šalvěj je při bolesti v krku mimořádně účinná Zdroj: Shutterstock.com / Jiri Hera

Pálení šalvěje

V Americe byly šalvějové snítky páleny v obydlích místními původními obyvateli, aby očistili domov od zlých duchů. Těm dnes říkáme bakterie a viry. Snítka šalvěje svázaná režným provázkem by měla hořet pomalu, aby se lístky nevznítily, ale jen doutnaly. Pokud máte rádi vonné tyčinky a kouřové aroma, pak by vás pálení šalvěje mohlo také zajímat.

Pálení šalvěje patří ke tradicím původních obyvatel amerického kontinentu. Zdroj: CoralAntlerCreative / Shutterstock

Šalvěj samozřejmě i zdobí

Pokud vám šalvěj nevoní, ani nechutná, udělejte si z ní dekorace. Její lístky se stříbřitým nádechem jsou moc pěkné a dobře se s nimi pracuje. Přidejte šalvěj do zelených věnců či suché vazby.

Do vazby s levandulí přidejte i šalvěj a růži Zdroj: Shelli Jensen / Shutterstock.com

Šalvějové bonbony

Myslíte, že je to všechno? Není. Můžete si také vyrobit šalvějové bonbony proti kašli. Ale budete muset slíbit, že si dáte každý den jen čtyři. Právě kvůli dodržení maximální denní dávaky. O tom si ale můžeme povědět někdy příště.

