Francouzské brambory podle Pohlreicha: Dělá je jednoduše a výsledek je skvělý!

Dostali jste chuť na pravé francouzské brambory? Máme pro vás recept od jednoho z nejlepších kuchařů u nás. Budete potřebovat jen několik málo ingrediencí.

Brambory patří mezi naše tradiční přílohy. Nabízejí však tisíce možností, jak je připravit i jako hlavní jídlo. Ještě než se pustíte do práce, poznamenejte si do své kuchařské knihy naše bramborové triky. Mohou vás zachránit v případě, že se vám to v kuchyni někdy nepovede.

Zlepšení chuti

Pokud je vám líto vyhodit starší brambory, které mohou mít nepříjemnou chuť, přidejte během vaření do vody trochu octa.

Rychle navařeno

Potřebujete rychle uvařit brambory třeba kvůli neohlášeným hostům? Přilijte do vody při vaření sklenku piva nebo vhoďte lžičku másla.

vařené brambory Zdroj: Shutterstock

Proti moučnatosti

Uvařili jste moučnaté brambory a chcete připravit bramborovou kaši? Nepřidávejte tradiční máslo, ale kvalitní olivový olej.

Sladká chuť

Namrzlé brambory získají nežádoucí sladkou chuť. Té se však můžete snadno zbavit. Přesuňte brambory na několik dnů do tepla, část cukru z nich vyprchá. Před vařením je oloupané vložte do teplé vody asi na 10 minut. Jakmile se pak voda začne vařit, slijte je, přidejte studenou vodu a pokračujete ve vaření.

Místo másla přidejte do kaše olivový olej. Zdroj: Profimedia

Francouzské brambory Zdeňka Pohlreicha

Suroviny:

1 kg brambor

400 ml smetany ke šlehání

500 g sýra (ementál, kořeněný)

1 vejce

muškátový oříšek

pepř

máslo na vymazání

2 stroužky česneku

pažitka

Postup:

Brambory oloupejte a nakrájete na tenčí plátky. Ponořte je do mísy se studenou vodou, aby nezčernaly. Mezitím nalijte smetanu do velké mísy, opepřete ji a dostatečně osolte. Zamíchejte a přidejte špetku muškátového oříšku.

Sýr nastrouhejte a přidejte ke smetaně.

Brambory slijte a osušte čistou bavlněnou utěrkou. Poté je vsypte do mísy se sýrovo-smetanovou směsí. Přidejte vejce a vše pečlivě promíchejte.

Brambory přesuňte do zapékací mísy vymazané máslem a utřenými stroužky česneku. Pečte při 140 °C asi 45 minut, posledních 10 minut pečte při 200 °C.

Podávejte posypané nakrájenou pažitkou.

Zdroje: Apetitonline.cz, buzzfeed.com