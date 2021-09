Nejlepší recept na nakládaný hermelín. Kouzlo spočívá ve správném koření

Kdo by nemiloval nakládaný hermelín. Patří k dobře vychlazenému pivu stejně tak jako utopenec a seženete ho snad v každé restauraci či hospodě. Ať už jste ve čtvrté cenové, anebo jdete za gastronomickým zážitkem. Když se totiž umí hermelín naložit správně, pochutná si na něm i zapřísáhlý gurmán.

Nakládaný hermelín patří mezi české speciality, které si rádi dopřejeme k pivu jak v restauraci, tak i doma. V domácnostech si ho připravuje čím dále tím více lidí. Mohou si ho totiž dochutit dle své libosti. Jak si připravit dokonalý hermelín, na kterém si zaručeně pochutnáte?

Velmi důležitý je správný výběr sýra. Vybírejte kvalitní sýr, který má lehce slanou chuť, plíseň po celém povrchu a uvnitř je pěkně vláčný. Výsledná konzistence nakládaného hermelínu bude taková, jak dlouho ho necháte zrát.

Myslete na to, že tři dny trvá jen to, než se uvolní aroma koření a sýr trochu změkne. Po týdnu je chuť intenzivní, lahodná a sýr je pěkně vláčný. Za dva týdny už bude sýr poněkud tekutý a mazlavý.

I nakládaný hermelín se dá luxusně naservírovat. Zdroj: Autor: Felliks2 / Shutterstock.com

Je nutný kvalitní olej a sýr s bílou plísní

Další důležitou surovinou pro dobrý nakládaný hermelín je samozřejmě kvalitní olej. Správná chuť oleje totiž podtrhne chuť hermelínu. Pamatujte na to, že sýr je v oleji ponořený celý. V ledničce vydrží několik týdnů, takže se nemusíte bát, že by se vám po chvíli zkazil. Zapomeňte na olej olivový. Ideální je slunečnicový, který není chuťově příliš výrazný.

Dalším tipem pro nakládání hermelínu je, že vůbec není na škodu při nové várce použít olej, který vám ve sklenici zůstal po předchozím hermelínu. Vtáhl do sebe totiž chuť sýra a koření, proto bude další várka ještě intenzivnější chuti i vůně.

Vhodným kořením pro nakládání hermelínu je bobkový list, celý černý pepř a nové koření. Díky této kombinaci se stává skvěle vychucený a tak akorát aromatický. Pokud si chcete přeci jen chuť něčím zpestřit, použijte česnek, cibuli, chilli nebo rozmarýn.

Když hermelín připravíte a zavřete do skleničky, myslete na to, že všechny ingredience musí být ponořené do oleje, protože kdyby k sýru pronikal vzduch, zkazil by se. Ideální jsou tak sklenice s gumovým těsněním. Tři dny nechte hermelín stát v pokojové teplotě, ale pak ho už přemístěte do lednice.

Příprava česnekového oleje není nijak náročná, zkuste si ji doma. Zdroj: Profimedia

Recept na dokonalý nakládaný hermelín

Budete potřebovat: 4 hermelíny, 1 chilli papričku nebo kozí roh (nakládané), 8 stroužků česneku, 1 červenou cibuli (na kolečka), 150 g nakládané kapie (bez láku), 2 bobkové listy, 8 ks černého pepře celého, 8 ks nového koření, 1 lžičku červené mleté papriky, 3 snítky rozmarýnu, 3 bobkové listy, 400 ml slunečnicového oleje, sůl

Sýry podélně rozkrojte v půlce. Utřete čtyři stroužky česneku, přidejte chilli papričku, mletou papriku a sůl. Směsí potřete hermelín v místě řezu a přiklopte druhou polovinou.

Zbývající česnek pokrájejte na plátky. Do sklenice skládejte jednotlivé ingredience a nakonec zalijte olejem tak, aby vše bylo potopené a olej sahal téměř po okraj. Se sklenicí opatrně klepněte a nakonec důkladně uzavřete.

Zdroj: www.lifee.cz, www.magazin.recepty.cz, www.vareni.cz