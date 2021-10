Slepice jako skvělí pomocníci v zahradě: Zkuste "slepičí traktor" a tunely

Chováte slepice? Čerstvá vajíčka jsou k nezaplacení, ale věděli jste, že můžete slepice využít i v péči o zahradu? Skutečně to jde, ale neposlušné slepice budete muset usměrnit a vytvořit jim příhodné podmínky. Říká se sice, že zadarmo ani kuře nehrabe, ale slepičky vám zcela zdarma pohrabou všude a všechno, kam je pustíte. Využijte toho!

Vážně lze slepice využít i k údržbě zahrady?

Doslova mě zamrazilo při představě slepic pomocnic běhajících mezi záhony, ale je to všechno trochu jinak. Slepice lze skutečně využít i jako pomocnou sílu k údržbě zahrady, trávníku nebo sadu, ale nejde o volně pohybující se slípky. Drůbež by na zahradě zlikvidovala kde co. Poměr demoličních a pomocných prací by ze slepic pomocnic rychle učinil slepice ničitelky.

1. V sadu pomohou se škůdci

Využití slepic na zahradě vyžaduje přípravu a minimální technické schopnosti k tomu, abyste slepice striktně oddělili od všeho, co nemají konzumovat. Slepice budou mít zájem o plevel, larvy a housenky škůdců, ale jejich majitelé dobře vědí, že se dokážou postarat po svém i o další okolní zeleň. S jakými pracemi slepičky pomohou? Pokud máte sad bez záhonů či jiných rostlin, které by mohly přijít k újmě, vypusťte tam bez obav drůbež. Slepice milují červy a housenky, pomohou vám rády od škůdců pohybujících se po zemi.

Slepice plymutky neúnavně prohledávají výběh, kterým může být i váš sad. Zdroj: Ihor Hvozdetskyi / Shutterstock.com

2. Využijte slepičího „traktoru"

Slepičí traktor je vtipný název pro pojízdnou klec bez dna. Slepice mají v takovém prostoru přístup k trávníku, který pročišťují, udržují krátký, provzdušňují i hnojí.

Slepičí „traktor" si můžete vyrobit. Zdroj: Natalie Board / Shutterstock

3. Slepičími tunely k čistým cestičkám

Pokud zbudujete slepicím průchozí tunely, budou se strat i o cestičky mezi záhony a nebo kterékoli jiné prostory, kudy jejich tunely z pletiva povedou. Tunel není těžké zkonstruovat a slepice si výběh podobný závodní dráze oblíbí.

4. Od plevelů vám slepice také pomohou

Před začátkem sezóny nebo před jakýmkoli výsevem umístěte slepičí tunely na záhony. Drůbež vám zkypřenou půdu dobře probere a postará se o semena či přímo plevely, které před výsevem či výsadbou na záhonu nechcete.

5. Slepice využijete i na kompostu

Dobrým nápadem se zdá být propojení kurníku a kompostu. Ty musejí být ohrazené, aby slepice neunikly na blízké záhonky. Slepice budou částečně konzumovat slupky i další biologický kompostovatelný odpad, hrabáním kompost mírně provzdušní a dodají výživné slepičince.

Slepice vám pomohou i s kompostem. Zdroj: Losonsky / Shutterstock

6. Slepičky vás budou zásobovat skořápkami

Slepičky jsou skvělými producentkami vajec, jejichž skořápky poslouží k provápnění. Pamatujte na to a přidávejte skořápky na kompost nebo si z nich udělejte moučku na zapracování přímo do záhonu.

Čerstvá slepičí vejce potěší v kuchyni a skořápky na kompostu. Zdroj: Profimedia.cz

7. Slepičí tekuté hnojivo je neobyčejně kvalitní

V neposlední řadě jsou slepice specialistkami na výrobu slepičinců. Ze slepičích exkrementů si můžete sami snadno kvašením přichystat vlastní vysoce účinné hnojivo. Je to sice práce jen pro zahradníky se silným žaludkem, ale zato jde o nesmírně kvalitní a zcela přírodní hnojivo.

