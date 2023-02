Dobré čarodějnice podle znamení: Tyto ženy mají obvykle mimořádné schopnosti

Už jste někdy slyšeli pojem bílá čarodějnice? Jde o ženy mající mimořádné jasnovidecké schopnosti a velmi dobrou intuici. Tyto ženy dokáží dopředu vycítit, co se stane. Držte si je tedy při sobě! Prozradíme vám, o jaká znamení se jedná.

Každého z nás ovlivňuje intuice jinak, někdo na ni dá, jiný jí nepřikládá žádnou důležitost. Určitá znamení, a není jich mnoho, dostala do vínku jasnovidecké schopnosti, díky kterým ví, co se v budoucnosti stane. Která to jsou a co umí?

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou velmi moudré, umí se napojit na vesmír a přebírat tam své myšlenky a energii. Vesmír jim to oplácí stejnou měrou, proto Panny často vidí, co se stane v budoucnu. Mají určité jasnovidecké schopnosti a objevují se u nich někdy i paranormální schopnosti.

Skvěle jim funguje šestý smysl, díky kterému se často vyhnou problémům. Umí vycítit dobré a zlé lidi, proto se jich držte a nechte si od nich poradit, když máte učinit nějaké zásadní životní rozhodnutí nebo třeba investici. Panny umí předvídat události s velkým časovým předstihem, tudíž je pak dost času na přípravu, abyste zvládli i nepříjemnou situaci.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi patří mezi nejtajemnější znamení zvěrokruhu. Jsou silně spjati s vesmírem a nebojí se ani temnoty. Právě proto jsou tak zajímaví a něco vás k nim táhne, aniž byste sami chtěli. Kozorozi jsou dost lehkovážní a nemají strach o svůj život. Nebojí se smrti, bolesti, ani utrpení. Vědí totiž, jak s těmito pocity nakládat, aby nebyly tak nepříjemné.

Lidé v tomto znamení mají navíc velkou odvahu. Také jim nevadí fyzická bolest a na psychickou jsou připraveni. Umí se od ní oprostit a svou mysl napojit na příjemné vibrace z vesmíru. Díky svému třetímu oku také umí Kozorozi předpovídat, co se kdy stane.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou velmi empatičtí a umí se napojit na ostatní lidi tak, že když je něco trápí, mohou si vzít část jejich utrpení na sebe a ulevit jim tak od psychické i fyzické bolesti. Blíženec se totiž na rozdíl od ostatních lidí umí s tímto tíživým pocitem dobře vypořádat.

Blíženci zachytí i sebemenší vibraci a vjem, který ostatní lidé vyzařují. Umí tak odhalit, co se bude v jejich životech dít, a pokud se nebude jednat o příjemnou záležitost, tak i pomoci v jejím zvládnutí. Dodávají ostatním znamením pozitivní energii, a když vládne úplněk, tak i neskutečnou sílu. Měsíc jim dodává jasnovidecké schopnosti, které jsou větší, čím bližší je úplněk.