Největší drbny podle horoskopu. Která znamení na vás nenechají nit suchou?

Nemáte rádi pomluvy a drbny? Pak byste se měli vyhnout kontaktu s následujícími znameními nebo jim alespoň neříkat nic důvěrného. Jedině tak máte jistotu, že se o sobě nedoslechnete spoustu lží, pomluv a závistivých slov.

Čtyři znamení, která mají sklony si libovat v drbech a pomlouvání ostatních více než ta ostatní. Stačí, aby se vám dařilo, byli jste hezčí, lépe oblečení nebo měli lepší auto, a nenechají na vás nit suchou. Pokud se tedy nechcete o sobě dozvědět spoustu lží a nesmyslů, raději se jim s ničím moc nesvěřujte.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Pokud se kamarádíte a svěřujete Beranovi, měli byste vědět, že je na peníze, a když jich má někdo více než on, závidí mu. Neříkejte tedy o tom, že vám šéf zvýšil plat, že si můžete dovolit nové auto nebo že jedete s rodinou na Maledivy. Za tu snůšku lží a pomluv, jak jste si peníze vydělali podvodem nebo je dokonce ukradli, vám to jistě nestojí.

U Beranů si uděláte dobře jen tak, že budete pochlebovat jim, jak je jejich dům největší, auto nejrychlejší a oblečení nejluxusnější. Také jejich protějšek je samozřejmě nejkrásnější a nejchytřejší. Hlavně se nesnažte u Berana prosazovat svůj názor, mohli byste se ho dozvědět desetkrát překroucený od jiných lidí.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi se cítí jako páni tvorstva, proto je jasné, že přece oni musí mít všechno nejlepší. A i když víte, že máte něco lepšího vy, ani se neobtěžujte to Lvům říkat, stejně přijde na nějakou chybu, výmluvu nebo lež, aby vaše rozmluva nakonec skončila tak, že on to má přece jen o něco lepší.

Když pak odejdete, stejně vás pomluví, že jste se snažili jen dostihnout jeho dokonalost, ale nikdy na to nebudete mít. Lvi si o vás vždy budou myslet, že jste bez vkusu, a s tím byste se měli smířit, pokud se s nimi chcete přátelit nebo se jim s něčím svěřovat či dokonce pochlubit.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci rádi hodnotí druhé a pomlouvají. Nic jim není dost dobré a každé jiné chování než to jejich je špatné. Střelci se nejraději schází se skupinkou podobně smýšlejících lidí, kteří jim přitakají, když pomlouvají ostatní. A když si navíc ještě jejich okolí přisadí, je to pro Střelce skvělá zpráva a hned má hezčí den.

Se Střelcem se raději nebavte ani o počasí, protože i to, že jste řekli, že bude pršet, zatímco on si myslí, že bude hezky, obrátí proti vám. Bude tvrdit, že jste mu to přáli, protože on chtěl přece jet stanovat. A že to byla pouze zdvořilostní konverzace o počasí, mu nevysvětlíte.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci se pomlouvají nejraději mezi sebou. Pokud je tedy více Býků pohromadě, zaručeně nastane konflikt. Skupinka lidí tohoto znamení často znamená jen problémy. Býci si totiž nevidí do pusy, řeknou to, co mají na jazyku a je jim jedno o kom. Měli by se zamyslet, jestli svými slovy a činy někomu neubližují, ale to nikdy neudělají.

Pokud se tedy chcete přátelit s Býkem a svěřovat se mu, vždy si ověřte, že bude sám a ne ve společnosti jiných lidí tohoto znamení. A pokud vy sami jste ve znamení Býka, tak na nějaké čisté a upřímné přátelství s druhým Býkem hodně rychle zapomeňte nebo budete zklamaní.