Velký horoskop na srpen: Budete šťastní nebo vás čeká průšvih za průšvihem?

Druhá polovina prázdnin se blíží a vy byste rádi věděli, co vás ještě bude čekat? Pak se podívejte do našeho horoskopu, který vám prozradí, jaký srpen prožijete a na co se můžete těšit.

Srpen je tu a s ním i druhá polovina léta. Možná jste si předsevzali více věcí, než jste v červenci stihli, tak vás zajímá, zda budete mít úspěšnější srpen. Podívejte se tedy do našeho horoskopu, jak na tom bude vaše znamení?

Beran

21. 3. až 20. 4.

V srpnu budou mít Berani štěstí na dobrou práci, skvělý kolektiv a nečekaný přísun peněz. Také je čeká skvělá dovolená, která se vydaří dle jejich představ a velká rodinná oslava, kde se vyřeší dlouholeté spory a konečně zavládne klid. Berani by mohli mít problém z hlediska zdraví, ale nepůjde o nic dramatického, takže nemusí mít strach.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi budou mít v srpnu oddychový měsíc. Chtějí především relaxovat a odpočívat. Na konci srpna je totiž čeká velký krok, ke kterému se dlouho odhodlávali. Díky přátelské povaze však vše zvládnou a bude se jim dařit skvěle. Práce jim půjde od ruky a i jejich fyzička se neskutečně zlepší. Je důležité, aby jim to vydrželo.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

V srpnu k vám osud nebude příliš štědrý, co se pracovních záležitostí týče. Nejen, že se vám nebude dařit, ale ani s vedením si nesednete a váš šéf udělá cokoliv, aby vás vyštípal pryč. Frustraci řešte sportem, uděláte si neskutečnou fyzičku a zlost se odplaví pryč spolu s potem. Starat by se Střelci měli především o svůj domov, který budou zvelebovat.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci se sice těšili na volno, ale bohužel jim to nevyjde. Rozhodně by neměli utíkat od pracovních povinností a měli by si plnit své sliby a závazky. Až tento slib dokončí, budou moci žít život podle svého. Také je čeká setkání s osudovým protějškem a v srpnu také první společná dovolená.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny si budou srpnové letní dny užívat se vším všudy. Čekají je výlety, dovolená, nová láska i festival, na který budou ještě dlouho vzpomínat. Na výlety by si s sebou měli vzít svého psího miláčka, díky němu se totiž seznámí se svou láskou. Také se jim naskytne příležitost k adrenalinové dovolené, kterou by stoprocentně neměly odmítnout. Půjde o jejich životní zážitek!

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi by měli trávit čas u vody, rybník nebo řeka budou ideální. To jim bezpečně dobije baterky a budou si moci užívat posledních letních dnů s velkou parádou. Jediné komplikace, které vás čekají, jsou neshody s přáteli, se kterými se pohádají kvůli dávným křivdám. Na zahraniční dovolenou by měli vyrazit až v září.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci v srpnu zjistí, jak zlepšit svou finanční situaci. Nebude to ale tak úplně legální cesta, proto by měli dobře zvážit, zda jim to za ten risk stojí. Není totiž jisté, že jim vše projde bez úhony. Také je srpen skvělý pro svatbu a přírůstek do rodiny. Nikdy by však neměli partnera podvádět nebo pomlouvat, nevyplatí se jim to.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy by se měly v srpnu věnovat svým přátelům a chodit do společnosti. Možná právě tam potkají svou novou lásku, která by klidně mohla být tou životní. Váhy by si měly zvýšit sebevědomí, což by se jim mohlo povést díky své píli, tvrdé práci a intelektu, který bezesporu mají.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři zažijí krásný srpnový flirt, na který budou dlouho vzpomínat. Možná by z toho bylo i něco víc, ale osoba, se kterou jim bude fungovat chemie, je z daleka. Vodnáři by se měli také uvolnit, prospěje jim to a budou se cítit lépe. Také budou mít pocit, že se jim daří vše, na co sáhnout, měli by tedy tohoto pocitu využít.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci si v srpnu vyřeší a vylepší svůj intimní život. Začnou s vylepšováním u sebe, což se jim podaří na jedničku. Nová image, styl, životospráva i partner. Budou mít i slušnou šanci vydělat velké peníze, pokud budou trpěliví a dostatečně zapálení. Podnikatelé dostanou svou firmu z dluhů a získají důležitou zakázku.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři se v srpnu několikrát zamilují, ale bohužel bude jejich láska trvat vždy jen několik dní. Měli by se nad sebou zamyslet, zda je to normální. Relaxace jim přinese příležitost ke k získání psychické rovnováhy. Také by si měli naplánovat hypotéku či půjčku, srpen je ten pravý čas.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby v srpnu získají vysněné místo a dostanou i mnohonásobně vyšší plat. Nesmí však usnout na vavřínech, protože jinak by klidně mohly o všechno přijít. Dařit se jim bude i v oblasti financí. Na poslední chvíli je tedy čeká zahraniční exotická dovolená. Ryby budou cestovat, pařit s přáteli a poznávat svět.