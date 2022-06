3 ženská znamení, která toto léto čekají velké problémy s láskou a vztahy

Toužíte si užít léto, navštěvovat večírky i festivaly a ideálně si na některé z těchto akcí najít lásku? Pak na to příliš nespoléhejte, pokud patříte mezi tři následující znamení. Ty mají totiž přes léto smůlu v lásce jasně danou.

Láska k létu prostě patří. Většina nezadaných se na toto období těší právě proto, že doufá, že si na dovolené, párty či výletu najde nového partnera. Kdy jindy totiž? Bohužel však existují tři ženská znamení, která si letos v létě známost nenajdou. Vesmír si to nepřeje.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny po čerstvém rozchodu se chtějí seznámit s nějakým fešákem, ideálně převozníkem a strávit s ním vášnivé léto. Nic víc, ani nic míň od tohoto vztahu neočekávají. Bohužel se ale nezávazného přátelství s benefity nedočkají. Toto léto jim prostě není láska souzena. A je to proto, že by měly svůj poslední rozchod odtrpět a ne se hned vrhat do náručí dalšího muže.

Panny by se nad sebou měly zamyslet, proč k rozchodu došlo a nehledat chyby pouze u svého protějšku. Samy totiž mají máslo na hlavě. Život s Pannou není žádný med a její komplikovaná povaha dává partnerům často zabrat. Žena tohoto znamení chtěla na bývalou lásku zapomenout nezávazným letním románkem, ale to se jí nepovede.

Ideálním obdobím na novou lásku je pro Panny podzim. Už budou z bývalého vztahu venku, nebudou mít tendence nové partnery srovnávat s tím posledním a konečně si zase začnou užívat života. Navíc budou mít dost času se nad sebou zamyslet, tudíž už by nemusely dělat stejné chyby jako v minulosti. Na Vánoce by už mohly s novým partnerem tvořit stabilní harmonický pár.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců už jsou nějakou tu dobu zamilované do svého nejlepšího kamaráda, ale bojí se mu to říct, aby nezkazily přátelství, které mezi nimi je. V létě se ale konečně odhodlají, bohužel se však setkají s odmítnutím. Jsou pro něj nejlepší kamarádkou, ale vztah si neumí představit. Ženy v Blížencích tak budou mít proplakané léto.

Smůla je, že se stane přesně to, čeho se ženy v tomto znamení obávaly, přestanou si rozumět i jako kamarádi. Oba totiž pochopí, že už se nemohou bezstarostně bavit, vše si říkat a spát spolu v posteli, aniž by to pro oba bylo jen kamarádské gesto. Začnou se tedy vídat méně a méně, až nakonec jejich přátelství utichne a přestanou se vídat úplně.

Říká se, jak na Nový rok, tak po celý rok, což hraje Blíženkyním do karet. V zimě by se totiž měly konečně zamilovat a potkat toho pravého. Když s ním vydrží do Nového roku, můžou si být jisté, že je to ten pravý a začít chystat veselku. Nic lepšího už je totiž v životě nepotká a tohoto chlapa by si měly hýčkat.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby čeká o prázdninách rozchod s partnerem, se kterým jsou už dlouho a myslely si, že je to vážné. Bohužel však jejich partner ten pocite neměl a podvádí je. Když se to Ryba dozví, což bude právě v létě, dá mu nůž na krk, ale bohužel to nepomůže. Její milý se rozhodne pro milenku a řekne, že jejich vztah už nemá smysl, což Rybu položí a na nějaké další chlapy nebude mít o prázdninách ani pomyšlení.

Léto tedy stráví Ryby fňukáním a zoufáním si po nevydařené lásce, než pochopí, že nebylo, o co stát. Na konci léta si tak zřídí profil na seznamce a začnou lovit. Během pár týdnů jim přijde velké množství žádostí o schůzku, měly by ale pečlivě vybírat. Ne každý je ve skutečnosti takový, jak se prezentuje na sociálních sítích.

Nakonec však lásku svého života právě na sociální síti najdou a budou konečně šťastné. Partner pro ně snese modré z nebe a bude si jich vážit. Konečně pochopí, jaké to je, když jim někdo pomáhá a snaží se, aby byly spokojeny. Pamatujte, že nic není tak černé, jak se zdá, a z každého rozchodu se po čase oklepete a půjdete dál. Život přece máme jen jeden a byla by škoda ho strávit v slzách.