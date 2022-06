Znamení horoskopu, která mají největší problém najít muže

Chtěli byste konečně potkat lásku na celý život, ale i když střídáte muže jak na běžícím pásu, nemůžete najít toho pravého? Pak bude asi problém ve vás a měly byste přehodnotit své požadavky. Některá znamení zvěrokruhu mají ale problémy s muži už předurčeny.

Nemůžete pořád najít toho pravého, i když se snažíte sebevíc? Pak se nad sebou zamyslete a zpytujte svědomí, zda je s vámi k vydržení. Pokud navíc patříte mezi následujících 5 znamení, tak budete muset o přízeň mužů usilovat více než kdo jiný. Vaše znamení má totiž často problém najít si muže.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců jsou velmi namyšlené, mají tedy problém si najít muže, který by jejich náladičky rozdýchal. Myslí jen samy na sebe a pomoc někomu jinému je pro ně nemyslitelné. Proč by to jako dělaly?! Je velmi těžké Blížence odnaučit sobeckosti a pýše. Povede se to jen těm nejlepším a nejvytrvalejším. Nikdo jiný by s Blíženkyní ani nebyl, je totiž opravdu nesnesitelná.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy mají problém najít si muže, protože téměř žádný neodpovídá jejich měřítku. Málokdo projde jejich testem dokonalosti. Pokud ale ze svých nároků nesleví, je více než jisté, že zůstanou samy do konce života. Princ na bílém koni prostě neexistuje a ony by si to měly uvědomit.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy v Raku mají problém najít si muže kvůli tomu, že jsou naivní a vše vždy vidí zalité sluncem, i když to tak ve skutečnosti není. Pokud nesundají růžové brýle a neuvidí realitu, nikdy nebudou šťastné. Většinou to skončí tím, že je muži využijí a odkopnou a s tím by měly něco dělat.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby mají problém najít si muže, protože nejsou schopny s nikým vydržet v monogamním svazku. Vždy, když už si myslí, že je to ten pravý, přijde po pár týdnech pocit nudy a Ryba opět vyráží pro novou kořist. Krédem Ryby je užívat si život plnými doušky a neřešit nějaké vztahy. Známost na jednu dvě noci je pro Rybu ideální, ale muže na vztah jen tak nenajde.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny nejsou žádné velké myslitelky a nejsou ani moc pohledné, mají tedy problém najít si muže právě z tohoto důvodu. Neměly by tedy pošilhávat po nejhezčích klukách na koupališti, ale raději se zaměřit na vtipnost či stejné zájmy. Takový jednoduchý kluk, který se živý rukama, by pro ně byl ideální. Ony ale mají touhu po vztahu s jinou ligou. Bohužel jim většinou však zůstanou jen oči pro pláč.