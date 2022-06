Ženy zrozené v tomto znamení by se měly nejvíce vyhýbat stresu a přepracování

Pracujete na náročné pozici a jste v každodenním stresu? Začíná se vaše pekelné životní tempo odrážet na vašem zdravotním stavu? Pak byste měly zvolnit a začít poslouchat své tělo, jinak byste také mohly onemocnět. Ze stresu totiž vzniká celá řada zdravotních komplikací a některá ženská znamení jsou k nim náchylnější než jiná.

Žijete v neustálém stresu a začínáte na sobě pociťovat, že vám to dává tělo pomalu znát? Pak byste se měly zamyslet, jak žijete. Neustálý stres a přepracování nikomu neprospívají a některá ženská znamení jsou na vražedné tempo citlivější než jiná. Pojďme se podívat na čtyři znamení, která by se měla vyhýbat stresu a zvolnit pracovní tempo.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Chtěly byste miminko a nedaří se? Podstoupili jste s partnerem všechna vyšetření a vše je v pořádku? Propadáte depresím, že to nikdy nepůjde? Pak za to s největší pravděpodobností může vaše životní tempo, které se nedá stíhat. Měly byste si určit priority, a pokud je pro vás nyní na prvním místě rodina, pak si promluvte se svým šéfem a zvolněte. Prostě tu poslední nabízenou zakázku nebudete mít na starosti vy, ale někdo jiný, ono se to nezblázní, nebojte. Vaše tělo potřebuje restart a to bez pořádného odpočinku nepůjde.

Sbalte si tedy kufr, zabodněte prst do mapy a vyrazte na pořádnou dovolenou. Po dvou letech samoty v průběhu covidu si to zasloužíte. I váš partner bude určitě nadšen, především když mu to připravíte jako překvapení. Romantiku si váš vztah více než zaslouží a kdo ví, třeba se vrátíte a těhotenský test ukáže dvě čárky.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka jsou přehnaně pečlivé a důsledné, proto nad vším tráví strašně moc času, vše řeší a musí mít naprosto stoprocentní. Každou smlouvu kontrolují stokrát, jak každý týden neumyjí okna, tak nemohou spát a v neposlední řadě si i pracovní povinnosti plní nad rámec. To se pak podepisuje na jejich únavě o víkendech, kdy by měly být s rodinou.

Ženy ve znamení Raka přes týden totiž pracují do úmoru a o víkendu je jejich tělo tak unaveno, že padnou do postele a spí. Potřebují si odpočinou jak fyzicky, tak psychicky. V pátek odpoledne už jim totiž mozek nepracuje a tou neskutečnou únavou, kterou cítí, jim dává najevo, že je čas na odpočinek. Začněte se šetřit a zvolněte, jinak to zle skončí. Ocení to vaše zdraví i rodina!

Beran

21. 3. až 20. 4.

Ženy ve znamení Berana zahání stres kouřením, tudíž si kromě mrtvice zahrávají ještě s rakovinou plic. Vzhledem k tomu, že většinou pracují na vysokých manažerských postech, je stres a přepracovanost jejich denním chlebem a ony tak vykouří i krabičku cigaret denně. K tomu si připočtěte ještě nějakou tu dvojku bílého a malér může být na světě.

Toto znamení rozhodně potřebuje od základu změnit životosprávu. Nejen to, co jíme, je důležité, ale také pohyb je alfou a omegou úspěchu. Pokud se zase chcete cítit dobře, nechte si upravit jídelníček, začněte se hýbat a v neposlední řadě zvolněte v práci. O víkendu zapomeňte na vyřizování mailů a všeho, co jste nestihly přes týden, ale odpočívejte. Potřebujete to jako sůl!

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny se tak strašně všeho bojí a jsou ze všeho tak vystresované, že žijí v neustálém stresu, co se zase bude dít. Stačí, když jim zazvoní telefon a na displeji se objeví šéfovo jméno a už se klepou. Mají strašně nízké sebevědomí a ani v práci si vůbec nevěří. Je to ale škoda, protože jsou velmi pracovité a důsledné, z čehož vyplývá jejich častá přepracovanost. Šéf na ně totiž spoléhá, a jelikož ví, že Panny neumí říct ne, nakládá na ně více, než na ostatní.

Panny by se neměly bát ozvat, když jim to už připadá „přes čáru". Zdraví máte jen jedno a každodenní stres a velké množství práce se neblaze podepisují na vašem zdraví. Promluvte si se svým nadřízeným, připravte si argumenty a nebojte se, on to pochopí. Vaše práce navíc bude ještě preciznější, protože budete mít na vše více času.