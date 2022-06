Největší hysterky podle zvěrokruhu. Těmto znamením je lepší se obloukem vyhnout

Jste citově labilní, sebestřední a máte sklony k teatrálnímu chování či afektu? Pak patříte mezi ta znamení, která jsou označována jako hysterická. Bohužel s tím nic moc nemůžete dělat, ale můžete se alespoň naučit své emoce a hysterii ovládat, aby si o vás lidé nemysleli, že jste blázni.

Nedokážete si sami přiznat vlastní pocit méněcennosti a raději vše dramatizujete a přeháníte? Jste marniví a dostáváte se často do konfliktů? Pak jste prostě citově labilní, až hysteričtí a věřte, že vašemu okolí je to velmi nepříjemné.

Některá znamení zvěrokruhu jsou navíc více labilní než ta druhá. Patříte mezi ně?

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci si jdou za svým a je jim jedno, komu tím ubližují nebo kolik zkázy za sebou zanechají. Jsou sobečtí, dětinští a jejich vlastní potřeby vždy hrají prim. Nikdo jiný, než oni sami, je nezajímá. Jsou hysteričtí, emotivní a svým chováním často ubližují lidem, na kterých jim záleží. Oni si to ale bohužel neuvědomují, a když uvědomují, neumí s tím pracovat.

Nejvíce je dokáže vytočit stereotyp. Pokud neustále musí opakovat nějakou činnost a pokud jim je navíc nepříjemná, neumí se ovládat a řvou, hysterčí a vztekají se. Tahle situace je prostě stresuje a neumí si s ní poradit. Pokud máte doma Raka, aby byl v klidu, vymýšlejte mu stále nové aktivity.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři jsou strašně líní. Většinu času stráví u televize, na telefonu nebo sedí u počítače. Nestíhají tak nic jiného, a když už mají něco udělat, nejde jim to, nestíhají a jsou hysteričtí. Jsou navíc velmi materiálně založení, ale pro vlastní vydělání peněz nejsou schopni nic udělat. Ideální by pro ně bylo, kdyby je dotoval celý život partner nebo rodiče. Když nemají, co chtějí, začnou být hysteričtí.

Největším kamenem úrazu je to, že když si něco umanou, nic s nimi nehne a může to být sebevětší hloupost. Štír si prostě myslí, že má pravdu vždy a za každé situace. Když se mu to snažíte vymluvit, začne křičet, koktat a projeví svou emoční labilitu. Vás to samozřejmě rozhodí a pak nevíte, jak se k této osobě chovat.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci jsou dosti dramatičtí. Většinou jsou to umělci, kteří mají hysterii a drama přímo v popisu práce a často to přenášejí i do běžného života. Když nejsou středem pozornosti, vynucují si ji vztekem, agresivitou, hysterickými výlevy, či naopak demonstrativním mlčením s významným teatrálním vzdycháním. Také rádi rozkazují a myslí si, že mají nad všemi navrch.

Sami si ale neumí poradit s emocemi a uvnitř jsou jen malé vystrašené bytosti, které neví, co se sebou. Navíc jsou Býci totální pedanti, kteří jsou kvůli úklidu schopni předvést takové divadlo, že by se za to nestyděli ani v Národním divadle.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Jste tak citliví, že to až obtěžuje okolí. Kvůli všemu fňukáte, pláčete a vyvádíte. Nikdo s vámi nechce nic podnikat, protože i cesta na nákup se může stát dramatem. Emoce často vyjadřujete pláčem, takže jste pro všechny jen uplakánkem, kterému se bojí každý něco říct, aby mu nezpůsobil životní trauma. Když se to totiž někomu povedlo, nebyli jste k utišení a nikdo nevěděl, jak vás uklidnit.

Snažte se vzchopit. Všechno není tak tragické, jak se vám zdá. Vždy se všechno vyřeší a nějak dopadne. Kdybyste tolik času, kolik strávíte fňukáním, trávili řešením svých problémů, žádné už dávno nemáte. Zkuste se nad tím zamyslet!

Zdroj: www.fajntip.cz, www.horoskopy.blesk.cz