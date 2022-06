Blíží se jahodový superúplněk: Jak tento úkaz ovlivní vaše znamení zvěrokruhu?

Poslední úplněk jara nás čeká 14. června ve 13:51 a můžete si být jisti, že ho na svém chování pocítíte.

Při červnovém úplňku se za temné oblohy bude měsíc zdát velký a jasný. Jahodový superúplněk se tento jev nazývá proto, že dříve bylo vše spojováno s přírodou, a právě v tomto období dozrávají jahody. Červen je od pradávna považován za měsíc velké hojnosti a požehnání.

V červnu dozrávají jahody, a to nejen na zahrádkách, ale i ty lesní. Červen byl vždy považován za měsíc hojnosti a jahodový úplněk za pozitivní úkaz. Zdroj: Shutterstock

Tento úplněk je ve znamení počínající úrody. Slepice v období jahodového superúplňku více snášejí vajíčka, stáčí se med a včely odvádí skvěle svou práci. A jak jahodový superúplněk ovlivní vaše znamení zvěrokruhu?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Po jahodovém superúplňku byste měli vyrazit na cestu se svým protějškem, zažijete totiž tu největší romantiku a užijete si vzájemné přítomnosti více než kdy jindy. Budete se na sebe umět napojit, což se vám do budoucího společného života jistě bude hodit

Lev

23. 7. až 22. 8.

Kromě jahodového bychom tento úplněk mohli nazvat také růžovým. Začínají totiž kvést růže a sady i zahrady vypadají jako dokonalá růžová království s opojnou vůní. Růže přináší Lvům lásku, proto je pro ně červen měsícem svateb. Růže ke svatbě vždy patřily, a i když jsou v moderní době nahrazovány jinými trendy kyticemi, stále mají svou tradici a význam.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Jahodový úplněk přinese Střelcům radost ze života. Krásné počasí, vidina léta a ti praví přátelé vám vykouzlí úsměv na rtech. Zachovejte si svůj smysl pro humor, zapomeňte na ukřivděnost a dejte se zpět dohromady s osobou, na které vám velmi záleželo, ale nevyšlo to. Tentokrát to bude jiné. Stejné chyby už neuděláte. Jste poučeni.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Začněte si plnit své sny. Jahodový úplněk je ten pravý čas, kdy s tím mají Býci začít. Obecně se totiž jedná o šťastný okamžik, který je po celém světe spojen se štěstím, láskou a romantikou. Tyto silné prožitky, které vám jahodový úplněk přinese, se s vámi ponesou celé léto, takže se snažte, ať ho máte co nejhezčí.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Pohané považovali jahodový úplněk za čas milenců, kdy se mohli oddávat nerušené vášni, protože meze už nebyly studené. Jahodový úplněk je dnem plným sexu, tajemna a magie. Panny by se tedy měly oddat svým vášním a najít ve svém životě to, co hledají. Jahodový úplněk vám ukáže cestu!

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorohům tento úplněk přinese peníze, a to nečekaným způsobem. Bude to totiž bez práce. Buď jim je tedy někdo nečekaně dá, anebo budou mít štěstí a vyhrají v nějaké loterii. Kupte si tedy los, vsaďte sportku nebo se poptejte, jestli nemáte nějakou bohatou tetičku v Americe, a pokud ano, napište jí dopis.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci budou po superúplňku velmi unavení a lenivý. Následující týden tedy stráví v posteli a u filmů a seriálů. Potřebují si totiž odpočinout. Jsou celý rok v jednom kole a jahodový superúplněk je pro ně časem pohody a relaxu.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy by se měly po superúplňku věnovat sportu. Ideální jsou vodní sporty, na které už by mělo být v červnu skvělé počasí. Plavání, vodní lyže, wakeboard či jiná vodní aktivita vás chytne a máte na léto o zábavu postaráno. O zlepšení vaší fyzičky nemluvě.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Jahodový superúplněk dodá Vodnáři spoustu inspirace, a to hlavně v kuchyni. Vodnář vykouzlí z jahod takové dobroty, že bude rodina nadšena a nic jiného nebudou chtít jíst. Na konci června jim už ale jahodové marmelády, knedlíky i jahody se šlehačkou polezou krkem a opět se zaměří na maso.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci budou mít po superúplňku hlavu plnou lásky. Myslí si, že člověk, kterého potkali, je ten pravý. A nutno říct, že by klidně být mohl. Skvěle si rozumí, přitahují se a rozhodně se spolu nenudí.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štírům dodá jahodový superúplněk více optimismu. Za poslední měsíce Štír trpí a potkává ho jedna katastrofa za druhou, proto by potřeboval nalít optimismus do žil. A to se podaří. Po dlouhé době uvidíme úsměv na jeho tváři.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby nesnáší jahody, proto je pro ně červen, kdy je mají stále pod nosem, měsícem utrpění. Mívají na ně alergii, takže si musí dát pečlivý pozor, aby se jim vyhnuly. V osobní rovině se Rybám ale povede dobře, budou v klidu a spokojení.

Zdroj: www.m.magazinplus.cz, www.astrohled.cz, www.svetmineralu.cz