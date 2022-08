Největší lakomci horoskopu. Tato znamení by si nechala pro korunu koleno vrtat

Každý člověk je jiný. Někomu bylo do vínku dáno štěstí a rozum, ale jinému například lakota. Pokud nechcete trávit čas s někým, kdo je hamižný a nechal by si pro korunu vrtat koleno, měli byste se vyhnout následujícím znamením. Ta k tomu mívají největší sklon.

Počítá váš milý každou korunu, neustále šetří a neudělá si nikdy radost? Pak je možná lakomý a vy budete v jeho blízkosti strádat, buď se s s tím dokážete smířit, anebo se takovým lidem raději vyhněte. Tato čtyři znamení patří mezi největší lakomce, kteří by pro peníze udělali téměř cokoliv.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani šetří kde se dá. Na oblečení, které nosí do doby, než se na nich rozpadne, ale i na jídle a klidně si kupují i potraviny s prošlou záruční lhůtou. Důležité je pro ně mít nastřádané korunky na horší časy. Bohužel však nepoznají, kdy ty zlé časy opravdu jsou, tudíž si raději řeknou, že by mohlo být ještě hůř a šetří dál, než aby sáhli na své úspory.

Berani jsou velmi skromní, k životu jim stačí málo. Ne každý se s nimi ale kvůli této vlastnosti umí sžít. Není totiž nic jednoduchého vymyslet pět jídel z brambor, protože byly právě v akci, nebo nosit jedny džíny až do roztrhání, protože kupovat nové je vyhazování peněz. Prostě život s lakomým Beranem není žádný med a měly by si ho zvolit jen otrlé povahy.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi milují drahé a luxusní věci, takže stále šetří, aby si je mohli dopřávat. Působí pak komicky, když si nechají vrátit v restauraci do koruny a následně zasednou do nejnovějšího modelu BMW. Lvi jsou experti na levné dárky, vše do stovky je pro ně ideální, bohužel i v případě, že se jedná o dárek k výročí pro svou drahou polovičku nebo vánoční dárek pro děti.

Lvi by se měli zamyslet, zda jim to věčné šetření stojí za to. Není lepší něco koupit jen tak, aniž byste dva roky šetřili na nejnovější televizi? Co třeba raději utratit peníze za kino se svou láskou? Uvidíte, že u partnera stoupnete v ceně a i vy si užijete nějakou tu zábavu. Není dobré mít vždy vše naplánované, zkuste být občas spontánní.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci by si nechali pro korunu vrtat koleno. I když mají na účtu dost peněz, raději ze sebe dělají nuzáky, aby se nad nimi každý slitoval a dal jim něco zadarmo. Když jdou s přáteli ven, tak jedině někam, kde neutratí peníze, nebo jedině, když je někdo pozve a platí za ně. Dát stovku za drink nepřipadá v úvahu a nemohli by z toho spát alespoň týden.

Střelci by se měli zamyslet nad tím, že není úplně ideální vypadat jako chudák. Nikdo vás totiž nebude chtít. Není nic méně sexy než neupravený muž nebo žena, kteří mají hluboko do kapsy. Hamouny a šetřílky nemá nikdo rád. Vždyť jde jen o peníze a za ty si můžete koupit zážitky, které vám zůstanou v srdci na celý život. Zkuste to!

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci jsou tak hamižní, že se nechávají i v dospělosti vydržovat svými rodiči. Dávají jim kapesné, platí za ně nájem, bydlení i oblečení. Klidně si nechají od maminky vybrat, co budou nosit, jen když to nebudou muset platit. V podstatě jim mama hotel vyhovuje, akorát se jim nelíbí, když se rodiče rozčilují, že přišli přišli pozdě z mejdanu, kde utratili jejich peníze.

Býci si musí dát pozor, kdy začnou své rodiče zneužívat, protože k tomu mají zdárně našlápnuto. Maminky pro své děti vždy udělají to, co jim na očích vidí, a Býci toho postupem času začnou zneužívat víc, než je zdrávo. Zamyslete se nad sebou, Býci, to vy byste se měli starat o své rodiče a ne oni o vás.