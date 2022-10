Nejkouzelnější babičky podle znamení: Tyhle ženy jsou pro vnoučata úplný zázrak

Každé dítě si myslí, že jeho babička je ta nejbáječnější na světě. Některé to mají prostě dané vesmírem a jde jim to samo. Mít takovou babičku z pohádky stojí za to, dětství pak dostává úplně nový rozměr. Právě díky ní budete na nejkrásnější období života s láskou vzpomínat!

Myslíte si, že vaše babička je úžasná, skvělá, moudrá a ještě navíc vtipná? Pak nejspíš patří mezi následující znamení. Tyto ženy by totiž chtěl za babičky každý. Patří mezi ně i ta vaše?

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Babičky ve znamení Kozoroha jsou duší dobrodružky, vnoučata je tedy milují. Jejich babičky jsou totiž akční a nikdy s nimi není nuda. Každá z nich chce pro děti jen to nejlepší a podle nich jsou to zážitky. Prázdniny u této babičky jsou plné adrenalinu a maminkám tak často vstávají hrůzou vlasy na hlavě, co zase ta jejich matka vymyslela. Babičky v tomto znamení jsou zkrátka duchem stále mladé.

Některé vymýšlejí šílenosti jako je třeba skok padákem, učí se jezdit na snowboardu nebo letí meditovat do Indie. Jsou inspirativní, duchem stále mladé a milují inovace. Dělá jim radost pobývat ve společnosti mladých lidí. Mezi vnoučaty se cítí dobře. Seniorské řeči je nebaví a jsou myšlením o dekádu jinde než jejich vrstevníci.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Babičky ve znamení Blíženců svá vnoučata rozmazlují víc než je zdrávo, ale děti je samozřejmě milují. Babička jim totiž vždy koupí vše, co si přejí, a to i přesto, že si to třeba rodič nepřeje. Razí totiž heslo, že babičky jsou od toho, aby rozmazlovaly. Děti mají u babičky také velkou volnost, kterou jim rodiče nedávají. Babičky ve znamení Blíženců jim jí dopřávají plnými doušky.

Stačí říct, že máte na něco chuť a za chvíli to před vámi bude stát na stole. Tyto babičky jsou kouzelnice, které v kuchyni vykouzlí prostě všechno. Také patří mezi ty, které strkají vnoučatům peníze na zmrzlinu do kapsy, i když jim je třeba třicet. Prostě takové roztomilé babičky, které by se pro svá vnoučata rozkrájely.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Babičky ve znamení Vah si svá vnoučata hýčkají a užívají si je, jak to jen jde. Chodí s nimi na výstavy, jezdí na výlety a v neposlední řadě jim ukazují zajímavosti a krásy světa. Vypráví o historii a učí je koukat na svět jinýma očima. Tyto babičky chtějí, aby byla jejich vnoučata čestná, pracovitá a cílevědomá. Myslí si o nich, že jsou to ty nejlepší děti na světě a že mají světu co nabídnout.

Ženy v tomto znamení o sebe dbají a vypadají na svůj věk velmi dobře. Také se neustále vzdělávají a zajímají je moderní technologie. Na sociálních sítích jsou jako doma a fandí mladým a kreativním lidem. Dbají o sebe i z hlediska vzhledu. Udržují se šik a moderní. Na důchod nemyslí a pracují do pozdního věku.