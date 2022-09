Dlouhověkost podle horoskopu: Ženy zrozené v těchto znameních žijí nejdéle

Zajímá vás, jak dlouho budete na tomto světě a kolika let se dožijete? Pak se podívejte do následujícího horoskopu na to, zda je vaše znamení zvěrokruhu předurčeno k dlouhověkosti.

Co vás čeká ve stáří a na čem byste měly zapracovat, abyste se dožily co nejvyššího věku, protože k tomu má vaše znamení zvěrokruhu předpoklady? Náš horoskop dlouhověkosti vám to prozradí!

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Ženy ve znamení Vodnáře žijí v sepětí s přírodou a uznávají duchovní svět, tradiční čínskou medicínu, cvičí jógu a nic chemického jim nesmí přes práh. Většinou se jedná o veganky či vegetariánky, které se udržují ve formě. Pravidelně chodí do posilovny, milují přírodu a procházky se zvířaty. Tento životní styl se odráží na jejich zdraví. Jsou naprosto svěží a fit.

Ženy ve znamení Vodnáře prožijí aktivní stáří, kdy budou pravidelně vyrážet na túry a poznávat krásné kouty naší vlasti. Také budou dlouhou dobu odmítat všechny technické vychytávky a dál než k tlačítkovému mobilu je často nepřemluvíte. Zdraví je začne trápit až opravdu ve vysokém věku, to mívají většinou problémy se srdcem.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka jsou celý život v jednom kole. Jsou rázné, pracovité, energické a v neposlední řadě mají tuhý kořínek. Umí se o sebe postarat a jen tak nějaký zdravotní problém je nerozhází. Jejich pevné zdraví je založeno na otužování, tvrdé práci a kvalitní bio stravě. Nezajímají se o módu a kosmetiku, ale o trendy ve zdravém životním stylu.

Od středního věku se ženy tohoto znamení pečlivě připravují na stáří. Vitamíny, kolagen, drahé krémy a další vychytávky, kterými si mohou stáří alespoň trochu oddálit. A nutno podotknout, že se jim to dost dobře daří. Patří mezi nejvíce dlouhověká znamení zvěrokruhu. Dožívají se s klidem devadesátky a vypadají na sedmdesát.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra jsou časté návštěvnice bylinkáren a ezoterických obchodů. Toto znamení o sebe dbá víc než je zdrávo, ale ve finále se jim to vyplácí. Přísun vitamínů, minerálů a dalších důležitých látek, kterými tělo zásobují, se jim odvděčí dlouhověkostí. Pozor by si ale měly dát na své internetové diagnózy, ne vždy jsou totiž správné.

Ženy ve znamení Štíra pravidelně navštěvují všechny lékaře, které by měly a některé i vícekrát, protože jim intervaly mezi preventivními prohlídkami připadají příliš dlouhé. Proto tedy mají stálou kontrolu nad svým zdravotním stavem, a když se přece jen nějaký problém vyskytne, hned ho řeší a úspěšně vyřeší.