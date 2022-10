Nejlepší kamarádky podle horoskopu: Tyto ženy stojí při vás a nikdy nezradí

Toužíte si najít kamarádku na celý život? Je pro vás opravdové přátelství důležité? Pak zapátrejte mezi následujícími znameními, protože právě ta patří mezi nejvěrnější na světě. Pokud si vytvoříte pouto právě s nimi, získáte parťáka na celý život.

Pokud chcete i vy mít nejlepší kamarádku na celý život, pak si vyberte jedno z následujících znamení, kterým byl do vínku dán dar věrného přátelství. Tyto ženy vám vždy budou stát po boku a nikdy vás nenechají ve štychu. Která znamení zvěrokruhu to jsou?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Ženy ve znamení Berana jsou věrné kamarádky, které by za vás položily život. Jsou tvrdohlavé, zásadové, silné a nebojí se jít do žádného konfliktu. Jde v podstatě o takového osobního bodyguarda, kterého budete mít, a on se za vás bude rvát zuby nehty. Protože nesnáší nespravedlnost, můžete si být jisti, že pokud vám někdo ublíží, se zlou se potáže.

Takovéto kamarádce můžete svěřit každé trápení a ona vás nejen vyslechne, ale poradí a pomůže, což je nedůležitější. Vždy si ví rady a žádný problém po jejím boku není tak strašný, jak by se mohlo zdát. Má velký dar výřečnosti a vždy všechno dokáže vykomunikovat, a to jak pokutu u policistů, tak průšvih v práci. Držte se jí a povede se vám dobře, tím si buďte jisti.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Žena ve znamení Lva je věrná kamarádka, pro kterou je přátelství to samé jako rodina. Když se stanete jejím kamarádem, udělá pro vás vše, protože jde o posvátný svazek. Toto přátelství bude na celý život a získáte jím parťáka, který se o vás postará za každé situace. S touto ženou máte také mnoho společného a stejný smysl pro humor, což je důležité.

Žena ve znamení Lva je typ, který nikdy neprozradí žádné tajemství a vždy vás podpoří, ať už uděláte jakoukoliv šílenost. Nikdy nic nevyzradí a můžete jí stoprocentně důvěřovat. Je to ten člověk, který za vámi přijede, i když ho vzbudíte ve dvě ráno. Ženu ve znamení Lva rozruší vaše slzy, nesnáší totiž pláč. Udělá tedy vše pro to, abyste už neměli důvod k slzám.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Žena ve znamení Střelce je rozená matka rodu. Má ochranitelské tendence, které aplikuje i na vás. Po jejím boku se tak nemáte čeho bát. Je důsledná, svědomitá, rázná, přísná, ale spravedlivá. Má ráda řád a pořádek, který se pokouší předat i vám. Po jejím boku budete vždy klidní, vyrovnaní a budete mít sílu a energii se poprat se všemi těžkostmi, které život přináší.

Kamarádka ve znamení Střelce vám pomůže vyřešit každý problém, ať už se týká vztahů či peněz. Nikdy nemá hluboko do kapsy, a když potřebujete založit, nikdy s tím nemá problém. Je totiž spořivá a šetrná, což vy často nejste. Zkuste se od ní tuto vlastnost naučit, bude se vám lépe žít a uvidíte, že mít finanční rezervu není nikdy na škodu.