Nejoblíbenější znamení horoskopu. Patříte mezi ně i vy?

Někteří lidé jsou taková zlatíčka, že byste s nimi chtěli trávit všechen svůj volný čas. Jsou chytří, milí, přátelští a současně z nich vyzařuje pozitivní energie, kterou přenáší na ostatní. Která znamení zvěrokruhu bývají mezi ostatními lidmi ta nejoblíbenější?

Už se vám někdy stalo, že jste se s nějakým člověkem cítili tak dobře, že jste během vteřiny nabyli dojmu, že byste s ním chtěli strávit celý život? Pak jste nejspíš měli to štěstí narazit na nejoblíbenější znamení zvěrokruhu. V následujícím horoskopu se dozvíte, jaká to jsou!

Rak

22. 6. až 22. 7.

Lidé ve znamení Raka mají srdce na dlani a pro druhé by se rozdali. Milují ten pocit, když jsou všichni kolem nich šťastní a spokojení. Neváhají pro pohodlí druhých obětovat to své a nikdy se od nich nedočkáte odmítnutí, i kdyby na vás neměli náladu. Jsou na tomto světě proto, aby pomáhali dalším lidem.

Raci nenávidí lži, takže jim raději vždy říkejte pravdu, i kdyby byla sebehorší. Kdyby totiž lidé v tomto znamení přišli na to, že jim lžete, nikdy vám to neodpustí. Berou vás jako blízkého přítele a vždy se za vás postaví. Musí ale znát celou pravdu bez mlžení či příkras.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři mívají hodně peněz. Protože se jedná o slušné, poctivé a empatické lidi, uvědomují si, že jiní lidé nemají v životě takové štěstí, a tak pravidelně přispívají na nejrůznější charity. To samé platí při živelných katastrofách, požárech nebo povodních. I na tyto pohromy Štíři s bolavým srdcem a slzami v očích přispívají.

Lidé v tomto znamení by si sice mohli žít nad poměry, ale díky jejich skromnosti na nich nevidíte, že by byli bohatí. Nosí klasické oblečení, jezdí v průměrném autě a jejich děti chodí do normálních státních škol. Nechtějí ze sebe dělat něco víc. S takovými lidmi je radost se přátelit a mít je na své straně.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou mírné, chytré, tiché a éterické bytosti, které neustále myslí na to, jak se mají ostatní. Také řeší, co si o nich kdo myslí. Vždy chtějí být v očích ostatních za ideální bytosti. Jsou neustále usměvavé, navenek klidné, vyrovnané a na každý problém najdou řešení, aniž by se hroutily.

Ryby nebývají materiálně založené, peníze ani nejnovější trendy je moc nezajímají, raději tráví čas s blízkými lidmi někde venku v přírodě. Z lidí v tomto znamení vyzařuje neskutečné množství pozitivní energie, kterou přenášejí na ostatní, proto s nimi chce každý trávit co nejvíce času.