Nejproradnější mužská znamení: Zlomí vám srdce a žít se s nimi nedá

Myslely jste si, že jste našly muže svých snů, ale za pár měsíců společného soužití jste zjistily, že onen pozorný a vnímavý společník vůbec není takový, jak se na první pohled zdál. Náš horoskop vám prozradí, na která mužská znamení si dát pozor obzvláště!

Pokud toužíte po lásce a muži svých snů, měly byste zapomenout na určitá znamení, kterým byly do vínku dány takové vlastnosti, se kterými se žena setkat nechce. I když si na první pohled můžete myslet, že je to ten pravý, raději se přesvědčte, že nepatří mezi následující čtyři znamení zvěrokruhu.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býkům se vyhněte obloukem, život s nimi je totiž jako procházka peklem. Ze začátku patří mezi vyhledávané společníky, jsou pro každou legraci a působí uvolněně, když ale dostanou to, co chtějí, změní se v pěkné despoty. Doma neustále nadávají, nic jim není dobré a žena je pro ně obyčejná služka. Neberou na zřetel její názor a nezajímá je, jak se cítí nebo co si myslí.

Vše vždy jde podle Býkova harmonogramu. Není cesty, jak si prosadit svou, a když to zkusíte, dočkáte se maximálně spršky nadávek. Když Býk řekne, že se půjde v třiceti stupních na kolo, tak se prostě půjde. Nikoho nezajímá, že vy jste chtěla jet k vodě. Pokud tedy nejste vysloveně submisivní typ, který poslouchá rád, pak si s Býkem nikdy nic nezačínejte.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lev je strašný svůdník a loví vždy a všude, jeho svodům je těžké odolat. Když ale svou kořist lapí, přestane ho bavit. Zatímco vy jste zamilované až po uši, Lev už přemýšlí, kde zasekne drápky jinde. Můžete se tedy připravit na zlé prozření a zlomené srdce, které vás bude pěkně dlouho bolet. Lepší pro vás tedy bude se namyšleným Lvům obloukem vyhnout.

Lvi jsou neuvěřitelně sexy, není to tedy vůbec snadné. Navíc umí navodit pocit, že pouze vy jste ta pravá a jediná. Mějte ale oči otevřené, když sundáte růžové brýle, uvidíte, že flirtuje s jinými, když si myslí, že to nevidíte. Lev prostě takový je a vy ho nezměníte. Zapomeňte tedy na to, že budete mít nejkrásnějšího chlapa v okolí, a raději se u mužů zaměřte na jiné vlastnosti.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou znamením, které přináší do vztahu klid, ale společně s ním i chlad a nudu. Brzy vás to v něm tedy přestane bavit. Muži ve znamení Ryb jsou však citoví vyděrači a připoutali si vás neviditelným poutem výčitek. Vždy ví, jak chladně a bez emocí poznamenat, že vy jste nic a bez nich byste se neobešla. A vy tomu věříte. Přestaňte s tím! Vzepřete se Rybě, jinak se zničíte.

Ryby nedávají najevo své emoce a jsou velmi manipulativními jedinci. Když chcete muži v tomto znamení prokázat lásku, musíte dělat to, co chce. Rozhodně se s ním nehádejte, sebere se a beze slova odejde. Přece si s vámi nebude kazit den, jste pro něj nepotřebná. Nakonec vás stejně opustí, ale až se to bude hodit jemu. A vám zbyde jen zlomené srdce.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Muž ve znamení Kozoroha není žádný myslitel, ale vypadá k světu. Ze začátku byste možná ani nepoznaly, že si s ním o politice či globálním oteplování nepopovídáte, protože má pár témat, která si našprtal a snaží se na ně sbalit každou ženu. Většina jich podlehne, ale po čase zjistí, že tohle se vážně nedá. Bohužel už je pozdě a s Kozorohem už mají rodinu, hypotéku, či jiné zásadní závazky.

Nejhorší na všem je, že Kozoroh loví stále, i když má doma rodinu. Nakonec tedy celé utrpení života s Kozorohem vygraduje ošklivým rozvodem poté, co zjistíte, že vás soustavně podvádí. Přijde tahanice o děti a vás nakonec zachrání právě fakt, že váš bývalý manžel není nejostřejší tužka v penále.