Únava podle znamení: Tyto ženy vydrží méně než ostatní. Měly by se více hýčkat

Nepřetěžujte svou vysněnou princeznu, možná není ten typ, co to zvládne. Některá znamení sice působí, že zvládnou vše, ale jsou slabá a často unavená. Když si nedáte pozor, mohlo by to špatně skončit. O která znamení se jedná?

Jste necitliví a svou drahou polovičku přetěžujete? Myslíte, že zvládne všechno? Dávejte si pozor, existují taková znamení, která jsou často unavená, slabá a nemusela by vaše tempo vydržet.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Žena ve znamení Berana je tak strašně pečlivá, až ji to vždy vyčerpá a skolí na dno. Chce mít vše perfektní, dokonalé a stylové, což stojí mnoho času a námahy. A to nemluvíme jen o domácnosti, ale i o práci a rodině. Její děti jsou jako ze škatulky, manžel má každý den teplé jídlo a domácnost září čistotou. Prostě nabízí dokonalý servis a komfort.

Vzhledem k tomu, že jste na to od ní zvyklí, tak vám nepřijde, že je to pro ni náročné a nakládáte jí ještě víc. Máte pocit, že to snadno zvládne, ale není to tak. Každý den padá úplně vyčerpaná do postele a usíná hned potom, co uspí děti. Není vám divné, že se s vámi nechce večer dívat ani na televizi?

Lev

23. 7. až 22. 8.

Žena ve znamení Lva působí velmi silně a sebevědomě, ale uvnitř je neuvěřitelně citlivá, slabá a všechno ji rozhodí. Když tedy neodhadnete situaci a navalíte na ni své problémy, svěřujete se jí s každým průšvihem a ještě ji vyčítáte, že toho málo dělá, nebude trvat dlouho a zhroutí se. Vy se pak budete hrozně divit, kde se stala chyba.

Pokud tedy chcete, aby byla vaše polovička v pohodě, zvažte, co by měla a neměla vědět. Také ji hýčkejte volným časem. Ráda si udělá den jen pro sebe. Zaslouží si nějaký ten relax a to jak psychický, tak fyzický. Hrozně ji to nabije a bude mít novou energii na společný život po vašem boku.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Chcete mít dokonalou ženu, domácnost i děti, a když to tak není, lítají z vás blesky. Vaše partnerka to velmi těžce nese a hroutí se z toho. Každý den odpadává únavou a bojí se, jestli zvládne další den tak, abyste byli spokojeni. Zamyslete se, jestli vám to za to stojí. Jednou byste se totiž mohli dočkat toho, že vám žena zkolabuje.

Dokonalost není důležitá, nejdůležitější je šťastná a spokojená rodina a ta většinou je, když je v pohodě maminka. Uberte ze svých požadavků a vyhodnoťte, co je důležité a co ne. Uvidíte, že i vám se uleví a všem se vám bude volněji dýchat. Vaše žena bude mít více energie, lepší náladu a svůj volný čas věnuje s radostí vám.