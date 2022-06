Nejzlejší ženská znamení zvěrokruhu

Možná vás překvapuje, proč jsou některé ženy kolem vás tak zlé a zákeřné. Někdy za to může znamení, ve kterém se narodily. Pojďte se s námi podívat na seznam těch nejzlejších ženských znamení, kterým je vhodné se vyhnout obloukem.

Jste obkolopeni ženami, které jsou zlé, závistivé a zákeřné? Snažíte se, aby takové nebyly, ale nedaří se vám je změnit? Pak je to možná tím, že jim byly právě tyto vlastnosti dány do vínku vesmírem. Některá znamení k těmto špatným manýrům mají větší předpoklady než jiná, tak pozorně čtěte, která to jsou.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Mezi nejzlejší ženy patří ty ve znamení Berana. Myslí jen na sebe, svůj prospěch a výhody. Když mají pro někoho něco udělat nezištně, vždy se na něco vymluví, aby nemusely, ale za peníze, to je jiná. Za úplatu či jiné výhody pro vás žena ve znamení Berana snese modré z nebe. Kromě toho, že je tedy sobecká a zlá, je i vypočítavá a materiálně zaměřená.

Žena ve znamení Berana si také myslí, že má vždy pravdu, a když ji nemá, nikdy to nepřizná. Omluvu v jejím slovníku také nenajdete. Když už opravdu něco zlého někomu udělá a ví, že to nebylo vhodné, nesnaží se situaci napravit, ale nechat vyšumět. To je podle ní dostatečná omluva. Jinak si ale vždy stojí za svým.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Ženy ve znamení Lva jsou neustále vzteklé, naštvané a sprosté. Nic se jim nelíbí, nic jim není po chuti. Všichni jsou pro ně hlupáci a nic podle nich nedělají správně. Jsou to sebestředné ženy, které musí mít vždy poslední slovo, a když se jim někdo vzepře, zašlapou ho do země. Raději jim tedy přikyvujte a nehádejte se s nimi, mohli byste špatně dopadnout. Lvice mají prsty i tam, kde byste nečekali.

Lvice mají také rády kvalitní a drahé věci, často tak loví profesionální sportovce, vrcholové manažery či podnikatele, kteří nemají hluboko do kapsy. Najít si totiž Lvici, znamená mít na účtu minimálně šest nul a zlatou kreditku, která bude pro potřeby této ženy neustále otevřena. A že to nebudou malé výdaje, na to se připravte.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ženy ve znamení Kozoroha nejsou žádné květinky. Sice tak vypadají a vy byste je nejraději objali a bránili celý život. Ženy ve znamení Kozoroha to však vůbec nepotřebují, jsou totiž zlé, závistivé a umí manipulovat lidmi. Schovávají se za svůj vzhled dokonalých něžných princezen, ale opak je pravdou. Jsou to hotové saně, které se na své oběti vyřádí tak, že z ní zůstane jen troska.

Zrozenkyně v Kozorohu jsou bohužel zlé i na svou rodinu, především pak manžela a děti. Doma vládnou pevnou rukou a všichni se jich bojí. U nich doma se nežije v souladu a harmonii, všichni spíš vypadají jako cvičení vojáčci, kteří fungují tak, jak jejich královna káže. I když je to nehorázně štve, neumí se vzepřít a své paní domu raději slouží. Děti jí to pak vrátí i s úroky v dospělosti.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra jsou velmi sobecké a chtějí, aby jim byla splněna všechna přání. A když se tak neděje, řvou, sprostě nadávají a kopou kolem sebe. Cítí se ukřivděné a podvedené. Jejich život je jedna velká fraška. Přede všemi se totiž snaží vypadat jako ty nejdokonalejší ženy na světě. Když je ale poznáte blíže, víte, že vše je jen přetvářka a raději se od této osoby budete držet dál.

Když už si někdo troufne s ženou ve znamení Štíra chodit, kamarádit nebo s ní dokonce založit rodinu, musí se mít na pozoru. Toto znamení neskutečně lže a vymýšlí si. Nebudete tak vědět, co je opravdu tak, jak Štír říká, anebo kdy lže na celé čáře. Také je důležité této ženě dostatečně pochlebovat, a to i v případě, že vypadá příšerně. Jedině tak se na vás nezaměří a nebude vás systematicky ničit.