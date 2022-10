Tato znamení mají největší sklony k onemocnění ledvin: Zvláště ženy nad padesát

Trápí vás časté záněty močových cest nebo trpíte na ledvinové kameny? Pak možná patříte mezi následující tři znamení, která mají k onemocnění ledvin sklony a měla by tak o sebe dbát více než ostatní. Patříte mezi ně i vy?

Nemoci ledvin či močového ústrojí nejsou nic neobvyklého, obzvlášť v podzimním období, kdy nás ještě láká si sednout na lavičku, ale počasí už tomu nepřeje. Zaděláváte si tak na zdravotní nepříjemnosti, dávejte si tedy pozor. Obzvláště pak, pokud patříte mezi následující znamení.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou na ledviny velmi citliví. Často se u nich objevují nemoci s nimi spojené. Nejčastěji se jedná o zánět. Ten se projevuje bolestmi v zádech a břiše. Může se dostavit i nevolnost, zvracení, horečka a zimnice. Také máte potřebu častého močení, které je často velmi bolestivé. Barva moči není klasicky žlutá, ale může být tmavá a zakalená. Někdy obsahuje krev i hnis.

Pokud na záněty trpíte, svěřte se do rukou lékařů, kteří vám nastaví správnou léčbu. Pokud se budete snažit se z těchto problémů dostat svépomocí, mohli byste skončit v nemocnici. Pomohou vám totiž pouze silná antibiotika. Ulevit si můžete, pokud budete dodržovat pitný režim a hlavně omezíte pití kávy či alkoholu. Ten vám opravdu nedělá vůbec dobře.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci mívají problémy s ledvinovými kameny. Ty vznikají špatnou životosprávou a nedostatkem tekutin. Pokud se jim tedy chcete vyhnout, buďte obezřetní, vznikají pozvolna a nemusíte si jich vůbec všimnout. Když se ale kámen dostane do míst, kde brání odtoku moči, čeká vás pekelná bolest, ale to už bude na samoléčbu pozdě. Bolest v boku vystřelující do třísel bude nepříjemná, říká se jí bolest kolikovitá.

Také léčba kamenů patří do rukou odborníka, který se pokusí kameny rozpustit nebo je odstraní chirurgicky. S rozpuštěním kamenů vám mohou pomoci bylinky, především pak přeslička rolní nebo kopřiva. Velké množství tekutin je více než nutné a na alkohol zapomeňte. Raději si dojděte do lékárny pro nějaký doplněk stravy.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou náchylné k chronickému selhávání ledvin, což je velmi vážné onemocnění, kterému byste se měli chtít za každou cenu vyvarovat. Nejčastěji ho způsobuje dlouhodobě zvýšená hladina cukru v krvi. Dále je rizikový vysoký krevní tlak, poškození cév v oblasti ledvin, obezita a v neposlední řadě časté záněty ledvin.

Pokud vás toto selhání potká, okamžitě se objednejte ke specialistovi, nefrologovi. Že se tato nepříjemnost blíží, poznáte tak, že budete často chodit močit, můžete se setkat s otoky, zvýšeným tlakem a nepříjemným pocitem v oblasti beder. Také se budete cítit unaveni a bude vás bolet celé tělo.