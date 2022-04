Nejlepší otcové podle horoskopu: Máte ho doma, nebo vašemu zrovna hvězdy nepřály

Hledáte otce svých dětí a chcete mít jistotu, že spolu budete mít stejný pohled na výchovu? Inspirujte se naším horoskopem, který vám prozradí, jaká znamení jsou těmi nejlepšími tatínky a kterým trvá déle, než dozrají.

Chcete, aby váš partner byl pro vaše děti tím nejlepším tátou na světě? Pak byste si měly přečíst, jak které znamení k otázce otcovství přistupuje, abyste později nebyly rozčarované a zklamané.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani své potomky rozmazlují, chtějí jim dopřát vše, co oni jako malí neměli. A že je toho dost, Berani totiž patří mezi muže, kteří neměli veselé dětství a nemívají ani stabilní rodinné zázemí. Děti jsou pro ně tedy vším a rozmazlují je více, než je zdrávo. To také bývá příčinou většiny jejich sporů s partnerkou.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi si potomky vychovávají podle svého a názor partnerky je vůbec nezajímá. V lepším případě si ho vyslechnou, ale stejně udělají svoje a v tom horším případě se ani nesnaží předstírat, že je názor matky jejich dítěte vůbec zajímá. Partnerka je pro ně pouze tvorem, co jim dítě porodila, ale jinak nemá žádné právo do výchovy zasahovat.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelec si myslí, že výchova vůbec není potřeba. Každé dítě by si samo mělo umět poradit a rozhodovat se už od malička. Střelci se berou pouze jako průvodci v životě svého dítěte a nezasahují mu do něj. Nikdy se na něj nezlobí, nekárají ho a v žádném případě by na něj nevztáhli ruku. V pubertě jim pak dítě bohužel přeroste přes hlavu a průšvih je na světě!

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci uznávají přísnou výchovu. Sami byli vychováváni pod drsnými pravidly a nyní to přináší ovoce. V životě jsou spolehliví, pořádní, disciplinovaní a umí si čas zorganizovat tak, aby stihli vše, co si zamanou. Na děti mají vždy dost času, vždy je vyslechnou, ale ne vše jim dovolí. Jsou přísnými otci a děti učí zodpovědnosti.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny mají ochranitelské pudy a své děti milují natolik, že se o ně strachují i v dospělosti. Občas je to až únavné a jejich ratolesti přehnaná péče štve. Neexistuje, aby otec ve znamení Panny akceptoval pozdní příchody nebo oběd jindy než ve dvanáct hodin. Vše jede podle přesně stanovených pravidel.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou znamení, které svým dětem lásku příliš neukazuje. Jsou chladní, přísní a vždy vyrovnaní. Na své děti nekřičí a vždy jim jen domlouvají. Milují rodinnou pohodu a jen malé skupinky lidí. Velkolepé oslavy od nich nečekejte a nikdy jim nepřipravujte narozeninové překvapení. To, že vám otec ve znamení Kozoroha podá ruku, je důkazem úcty a lásky.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci mají se svými dětmi velmi blízký vztah. Naslouchají jim, podporují je a vše jim umí vysvětlit s otcovskou trpělivostí a láskou. Když mají holčičku, je to pro ně princezna a snesli by jí modré z nebe. Vždy jí koupí vše, co chce. Syna zase vedou ke sportu a pohybu, chtějí z něj mít silného jedince.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy uznávají výchovu ranou. Pokud je dítě štve, chytne pohlavek. Není to proto, že by své děti neměli tito otcové rádi, ale sami tak byli vychováváni a teď si myslí, že to je to nejlepší i pro jejich děti.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři nechtějí být rodiči, konkrétně v tomto případě otci. Chtějí pro ně být především parťáky a to i přes to, že by jejich děti občas usměrnit potřebovaly. Neuznávají fyzické tresty a svým dětem vždy odpustí každý průšvih a pomohou jim ho zamést pod koberec. Ve škole jsou jako doma, ale chybu svých dětí nikdy nepřiznají.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Otec Rak je vědátor, který chce vše o světě předat svému potomkovi. Od malička tak děti Raků dostávají encyklopedie o všem možném a musí koukat na nudné dokumenty. Není nic snazšího, než vykolejit otce Raka. Nikdy na něj nezkoušejte nic z moderních vychytávek nebo mobilních aplikací, nebude vám rozumět ani slovo.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři se vždy chovají tak, jak si žádá situace. Jsou takovými rodiči, jakými by si přál být každý. Úplná katalogová rodinka, která vždy vyřeší každý problém, a to hlavně za pomoci její hlavy - tatínka! Všichni členové si ho neskutečně váží, děti k němu vzhlížejí a manželka ho miluje.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou volnomyšlenkáři a své dítě také vychovávají ze dne na den. Jsou schopni se sebrat a během týdne odletět na měsíční dovolenou na Bali s batohem a dítětem v nosítku. Je jim jedno, že měli být příští týden na očkování a nemají s sebou žádné evropské léky. Co jako? Všechno se vždycky nějak zvládne!