Největší podpantofláci podle horoskopu: Máte doma takovou bačkoru i vy?

Pokud si myslíte, že muž, kterého máte doma, není chlap s velkým CH, tak si ověřte, zda nepatří mezi následující znamení. Těm totiž bylo do vínku dáno podpantofláctví a můžete si být jisti, že s tím nic nenaděláte.

Neumí se vás váš partner zastat a říct svůj názor, i když ví, že má pravdu? Pak patří mezi skupinu podpantofláků, kterým budete řídit život vy. Pokud o takového týpka nestojíte, pak se vyhněte následujícím znamením zvěrokruhu.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Muži ve znamení Raka jsou tišší, neprůbojní a stydliví. Ve společnosti si jich nevšimnete, a pokud už nějakou náhodou ano, tak se budou tak stydět, že na vás stejně nepromluví. Aby vám byli schopni něco říct, musí si dát nějakou tu skleničku nebo vás lépe poznat. Mají totiž strach se otevřít, abyste jim nezlomily srdce. Když se ale jednou zamilují, je to navždy.

Občas je to ale až únavné. Chovají se jako pejsci, kteří udělají vše, co jen budete chtít. Je pro ně důležité hlavně to, abyste byly spokojené a šťastné. Bohužel vás tento muž neumí usměrnit a ani vám neumí říct, když říkáte hlouposti a děláte chybu. Bojí se, že byste neposlouchaly a že vás jeho názor nezajímá. Vůbec si nevěří a pochybuje o sobě, což nepůsobí sexy.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Muži ve znamení Štíra jsou neskutečné plačky. Rozbrečí je romantický film, pomalá písnička i malé zvířátko. Možná se to může zdát zpočátku roztomilé, ale čeho je moc, toho je příliš. Věřte, že po čase vás to začne štvát a budete se snažit, aby byl váš partner silnější a nezhroutil se z každé nečekané situace. Bude vám to ale k ničemu. Štír prostě takový je.

Když se rozhodnete ho opustit, zničíte mu život. Jste pro něj vše a vzhledem k jeho pochroumané psychice, se s tím dlouhou dobu nebude umět vyrovnat. Bude dokonce uvažovat o sebevraždě, protože jste byla středobodem jeho vesmíru. Vypláče potoky slz, zhubne pár kilo, ale nakonec to přebolí. Už se ale nikdy znovu nezamiluje. Bude si dávat pozor.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Muži ve znamení Ryb nejsou vůbec maskulinní typy. Nemají svůj názor a dělají vše, co jim řekne jejich polovička. Ta nosí v jejich domácnosti kalhoty. Muži v tomto znamení se navíc neumí projevovat ani na veřejnosti, neumí nic zařídit ani domluvit. Život s nimi je pro ženu dvojnásobná práce. Počítejte s tím, že když se vám něco stane, váš slaboch vás nepodrží, ale ještě se zhroutí.

Muž Ryba je vystrašený ze všeho. Má rád svůj stereotyp a maximálně je tak schopen přesně vykonat to, co mu řeknete, ale na invenci z jeho strany zapomeňte. Není nápaditý a navíc se bojí, že byste ho s jeho přáním poslala do háje. Přitom by vám udělalo radost, kdyby jednou udělal něco sám bez vašeho přičinění.