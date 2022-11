Největší štístkařky podle znamení: Patříte k ženám narozeným na šťastné planetě?

Přijde vám, že máte v životě kliku a za každých okolností se na vás usměje štěstí? Nikdy jste nezažily ten pocit, že se vám něco nepovede nebo to nevyšlo? Pak nejspíš patříte mezi několik šťastných znamení, která patří mezi klikaře a děti štěstěny. Jaká znamení to jsou?

Na co sáhnete, to vám jde a daří se. Nikdy se před ničím nezastavíte a váš optimismus vás vždy dovede do zdárného cíle. Překonáte všechny překážky a dostanete, co chcete. Jste prostě obdařeni notnou dávkou štěstí! Která znamení byla ke šťastnému životu vysloveně předurčena?

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci jsou nejšťastnějším znamením zvěrokruhu. Myslí pozitivně, mají přebytek energie a neustále dobrou náladu. Jsou velmi ambiciózní a v životě dosáhnou vždy všeho, co si umanou. Život Raků je jako procházka po růžovém obláčku. Žena v tomto znamení je krásná, cílevědomá, chytrá a pozitivní. Prostě ideální partnerka a matka dětí.

Jediným problémem je, že žena ve znamení Raka je velká kariéristka a nechce dát přednost dětem a rodině před prací. Nakonec se ale díky štěstěně i toto vyřeší a ona zvládne skloubit obojí. Stačí jen správné načasovaní a netlačit na pilu. Až přijde ten okamžik hnízdění, určitě to poznáte a buďte si jisti, že to bude s tím pravým.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři mají štěstí ve hře, a to nejen v deskovkách. Jsou to velmi úspěšní hráči pokeru i jiných hazardních her. Jít se ženou ve znamení Štíra do casina znamená jasnou výhru. Nejenže na ní budou moci ostatní pánové oči nechat, ale navíc má opravdu štěstí vsadit na to, co padne. Nezneužívejte však jejího štěstíčka příliš, mohlo by se proti vám obrátit!

Ženy ve znamení Štíra mají to štěstí, že mají dost peněz, aniž by musely nějak zvlášť pracovat. Vždy si prostě vydělají tolik, kolik potřebují, a zbytek jim zaplatí rodiče, bohatý partner nebo zamilovaný trouba, který doufá v přízeň Štírky. Tyto ženy jsou tedy zvyklé žít na vysoké noze a jen tak s někým obyčejným by se nezahazovaly.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby se často dostávají do nepříjemných a často až dramatických situací. Díky svému štěstí však vždy vyváznou beze šrámu. Nebojí se tedy riskovat, protože ví, že vesmír nad nimi drží ochrannou ruku. Zatím se jim to nikdy nevymstilo a nejspíš ani nevymstí. V jejich životě by totiž vše vždy mělo dopadnout dobře.

Ženy ve znamení Ryb sice působí křehce, ale mají pro strach uděláno. Milují adrenalinové sporty a někdy je těžké s nimi držet krok. Ne každý totiž má tolik štěstí a energie. Ryby neví, co to je se něčím dlouhodobě trápit. Když je něco mrzí, je to jen v ten daný okamžik a pak to hodí za hlavu. Nehodlají si kazit náladu.