Štědrý den podle horoskopu: Co vás čeká? Bude šťastný nebo ne?

Štědrý den je tu za pár dní a vy možná máte obavy, aby vše dopadlo dle vašich představ, vše se podařilo a panovala příjemná atmosféra. Jak to ale opravdu bude a co čeká v tento den právě vaše znamení zvěrokruhu?

Ponese se u vás Štědrý den v duchu pohody a klidu, anebo se můžete „těšit" na nějaký průšvih u slavnostně prostřeného stolu, slzičky zklamání u vánočního stromečku či dokonce hádky mezi členy rodiny. Co čeká vaše znamení a jaký bude Štědrý den právě u vás?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berany čeká krásný Štědrý den ve společnosti jeho blízkých, tudíž se mají na co těšit. Příjemná atmosféra u večeře a poté i dárky, které jim udělají opravdovou radost a nebudou muset nic předstírat. Skvělé jídlo, skvělá společnost a skvělé pití, prostě Štědrý den a večer podle jejich gusta.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvy čeká zklamání z dárku, na který se opravdu těšili, ale nedostali ho. Nebudou umět svou špatnou náladu skrýt a svým chováním pokazí náladu i ostatním členům rodiny. Nakonec se celý večer zvrhne v hádku a Lev dostane pěkně vynadáno. Za své nevhodné chování se sice bude stydět, ale pozdě. Večer bude zkažený.

Berany čeká krásný Štědrý den ve společnosti jeho blízkých. Zdroj: Shutterstock

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci milují Vánoce, sváteční atmosféru a všude svítící a blikající světýlka, která zdobí každý kout jejich bytu či domu. Všude to voní vánočním cukrovím a Střelci napjatě očekávají svou velkou rodinu, aby mohli začít slavit. Bohužel je ale zaskočí letošní chřipková epidemie, která je v plném proudu a polovina jejich blízkých nedorazí.

Býk

21. 4. až 21. 5.

U Býků se nepovede jídlo. Kapr bude spálený a zápach se poline po celém bytě a ani salát na tom nebude o moc lépe. Cukroví letos také dopadlo tragicky a s dárky také nikoho neoslníte. Letošní Vánoce byste tedy raději měli vypustit. Uvařte si čaj, pusťte si pohádky a pobavte se nad nějakou z vánočních komedií.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny se nemají proč na Vánoce těšit. Tráví je většinou samy a opuštěné. Nejinak tomu bude i letos a opět stráví tento sváteční čas, kdy mají být se svými blízkými, opuštěné. Není to proto, že by je neměl nikdo rád, ale Panny nechtějí nikoho otravovat, tak raději pláčou večer do polštáře a opijí se do němoty svařákem.

Kozorozi si letos užijí klid a pohodu, protože pojedou na svátky mimo domov. Zdroj: Shutterstock

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi si letos užijí klid a pohodu, protože pojedou na svátky mimo domov a veškeré přípravy je tudíž minou. Nepečou cukroví, neuklízejí a neshání dárky. Je pro ně důležité být na Štědrý den na letišti a nic jiného je nezajímá. Není se čemu divit. Dva týdny na Maledivách přece stojí za to.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci prožijí naprosto tradiční Štědrý den, kdy se přes den postí, večer si dají kapra se salátem, rozbalí dárky, rozkrojí jablíčko, budou samozřejmě lít olovo a jako třešnička na dortu je čeká společný zpěv koled se svými blízkými, na což se vždy těší nejvíc. O půlnoci si nenechají ujít ani návštěvu mše. Vánoce pro ně mají opravdu ten tradiční význam, jaký by měly mít.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy to letos nezvládnou časově a ještě na Štědrý den budou běhat po obchodech a shánět dárky. Na balení se pak vykašlou úplně a očekávejte tak samé dárkové taštičky, což neocení hlavně děti. Bude tak křik, pláč a nespokojenost, což vás už úplně dorazí a vy se budete modlit, ať už tenhle den konečně skončí.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnář by měl začít pít vaječňák už od rána, aby měl večer tu správnou hladinku a dobrou náladu. Když je Vodnář tak akorát napitý, baví davy a štědrovečerní večeře s ním se zvrhne v zábavnou one man show. Pokud to ale přežene, což se stane i letos, později čeká celé osazenstvo stolu katastrofa. Možná budou lítat i facky.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci by si měli dávat pozor u jídla. Může se totiž snadno stát, že skončí na pohotovosti se zabodlou kostí v krku. Pak by jejich Vánoce asi nebyly takové, jak si představují. Raci by si tedy raději měli dát letos řízek, předejdou tak případné nepříjemnosti a zkaženému večeru. Mírnit by se měli i s alkoholem, ten jim ten den také úplně nesedne.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři stráví letošní Štědrý den v posteli s chřipkou a nachlazením. Společnost jim budou dělat posmrkané kapesníky a televize. K večeři si dají vývar a místo radosti z dárků se budou klepat s teplotou pod peřinou. Uleví se jim nejdřív na Štěpána, kdy si ztracený společný čas s rodinou vynahradí a udělají si Štědrý den znovu.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby budou letošní Štědrý den poprvé trávit jako rodiče nebo prarodiče. Bude se tedy točit kolem miminka a vše se přizpůsobí jemu. Následovat bude kolečko po příbuzných a zakončení proběhne s cukrovím u televize. Ryby milují pohádky a během svátků si jejich sledování náležitě užívají a nejinak tomu bude i letos.