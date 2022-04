Jaká je vaše nejlepší vlastnost podle znamení. Poznáváte ji?

Říkají o vás, že jste neustále usměvaví a pozitivní, anebo naopak působíte chladným a odtažitým dojmem? Ať tak, či tak, vy za to možná až tak nemůžete. To, jací jste, ovlivňuje znamení zvěrokruhu, ve kterém jste se narodili. Jakou nejlepší vlastnost vám vesmír nadělil?

Každý jsme nějakým způsobem dobrý a je jen na nás, jak se svými kladnými vlastnostmi naložíme. Každé znamení má jinou vlastnost, která je u něj dominantní, a když s ní bude umět dobře pracovat, stane se v jeho životě vlastností zásadní. Která je ta nejlepší, na kterou byste se měli zaměřit?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani jsou sice tvrdohlaví a často si stojí za svým, ale na druhou stranu jsou čestní, přímí a velmi pracovití. Pracovitost je také vlastnost, která je u nich ceněna nejvíce. Nikdo se jim nebojí svěřit složitý úkol nebo těžké řemeslo. Vždy si poradí se vším. Zahrada Berana je vždy posekaná, živý plot zastřihnutý a plevel v chodníku vypletý.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou odvážní jedinci, což se projevuje i na jejich vlastnostech. Jejich nejpozitivnější vlastností je síla a odvaha. Nikdy vás nenechají ve štychu a svůj ochranitelský syndrom praktikují i na cizí lidi, kteří se neumí sami bránit. Mít tedy po ruce silného Lva, není vůbec na škodu. Budete se s ním cítit v bezpečí.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci umí racionálně vyřešit každý problém, což je tou nejlepší vlastní, kterou mají. V životě a umění se drží dost zpátky, což bývá na škodu. Estetickým vkusem neoplývají, neriskují a vysoké cíle také nemají. Racionálně ale řeší problémy, což se prostě hodí. Před ničím si nesednou na zadek a ze všeho nakonec vybruslí.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Milujete něžné a jemné věci, ale to vás neodvádí od toho být tvrdým a férovým člověkem. Dokážete ocenit, když se někdo snaží a vždy se snažíte podat pomocnou ruku. To je vaší největší kladnou schopností. Také rozhodně nejste hloupí, zlomyslní a podlí. Umíte dobře mluvit a bavit davy.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Máte radost z každé drobnosti, což z vás dělá neodolatelného člověka, do kterého se musí každý zamilovat. Jste milující, obětaví a čestní lidé. Navíc jste velice skromní. Skromnost je právě to, díky čemu si vás lidé váží a vzhlíží k vám. Nenechte si slávu stoupnout do hlavy.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Patříte mezi lidi, kteří umí všem zvednout náladu, a to i v případě, že se vám zrovna nedaří příliš dobře. To je u vás velká výhoda, tudíž si jí važte. Co by za to dali ostatní lidé, kdyby věděli přesně, tak jako vy, co říct dotyčnému v těžké situaci, aby to nepůsobilo neupřímně, povrchně či dokonce trapně.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Milujete své přátele a udělali byste pro ně cokoliv na světě. Ne každý z nich vám to ale vrací tak, jak byste si zasloužili. Nebuďte zaslepení a podívejte se, kdo si vaši lásku, dobrotu a přízeň opravdu zaslouží, a tomu ji dejte. Ušetříte si tak čas, energii a sílu pro svou rodinu a blízké, kteří to náležitě ocení.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Pro lásku a vztah uděláte cokoliv. Nebojíte se omluvit, ponížit ani plazit po kolenou a prosit za odpuštění. Tak to už by stačilo! Stop! Začněte si vážit sami sebe a zvažte s chladnou hlavou, zda v takovém vztahu opravdu přetrvávat. Nebojte se, do cesty vám přijde další láska co nevidět.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Jsou to samotáři, kteří jsou však natolik charismatičtí, že i přesto, že nikdy nikoho neoslovují jako první, se na ně osoby opačného pohlaví přímo lepí. Než si však někoho připustí k tělu, dlouho to trvá. Pokud však vytrváte, získáte ve Vodnáři toho nejvěrnějšího partnera, jakého si jen můžete přát.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Jste velmi empatičtí, což je sice skvělé a lidé vás za to milují, ale také vás to neskutečně vysává, což vám často dokonce způsobuje zdravotní problémy. Přestaňte se přeceňovat a začněte odpočívat nebo by to mohlo také špatně skončit. Kolem vás se motá člověk, který si vás neskutečně váží a chtěl by být víc, než je kamarád.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Milujete sex, jste náruživí a divocí. Pokud si myslíte, že sbalíte všechny, co si umanete a také tak jednáte s lidmi, měli byste se nad sebou zamyslet. Měli byste začít dělat něco pro svůj rozvoj. Sáhněte po knize, navštivte nějaký kurz a v neposlední řadě poslouchejte názory vzdělaných lidí.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Jste kreativita sama, proto byste svůj um měli ukazovat i jinde, než v rodině. Mohli byste si pěkně přivydělat nebo dokonce rozjet podnikání. Bude se vám dařit, pokud budete dostatečně trpěliví, což nepatří mezi vaše nejsilnější stránky. Umíte vtáhnout ostatní do děje a probudit v nich nepoznané.