Znamení, která jsou nejcitlivější na bolest. Mají nastavený práh bolesti jinde

Také vám jako dětem říkali, že vás snad bolí i stříhání vlasů? Byli jste schopni proplakat hodiny kvůli odřenému koleni? Možná za to nemůžete a opravdu nepřeháníte. Pokud totiž patříte mezi následující znamení, pak je velká pravděpodobnost, že máte tak nízký práh bolesti, že vás opravdu všechno neskutečně bolí.

Rozdíly v tom, jak lidé vnímají bolest, jsou obrovské. Nejenže roli hraje pohlaví, genetika, ale samozřejmě také osobnost. Většinou se však říká, že muži snáší lépe bolest aktuální a ženy tu dlouhodobou. Jak jste na tom vy? Nepatříte mezi ta znamení, která se s bolestí neumí vyrovnat?

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lev je považován ze velmi silné znamení, které se ničeho nebojí. Není to ale tak docela pravda, Lev se strašně bojí bolesti. Je totiž extrémně přecitlivělý a bolí ho opravdu všechno. Jako král zvířat chce vždy Lev vypadat drsně, tudíž vždy toužil po tetování. Bohužel má tak strašný strach z bolesti, že to nikdy nenechal dojít až do finále.

Lvi se bojí i stříhání nehtů, nevěřili byste, jak při této jednoduché činnosti dokáže vyvádět, cukat prsty, div že mu netečou slzy. Toto znamení prostě tvrdí, že ho to bolí. Ženy ve znamení Lva mají takový strach z porodu, že raději nemají ani děti nebo si zaplatí císařský řez, protože si myslí, že ten bolí méně. Bohužel se mýlí a pro ně nastává peklo na zemi. Porod je pro ně takové trauma, že už do něj často znovu nejdou.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci bývají často hypochondry, které bolí všechno, co si jen umíte představit. Také samozřejmě mají všechny nemoci světa. Když dostanou rýmičku a mají odřený nos, je to konec světa. S chřipkou jedou klidně na pohotovost, protože mají pocit, že ten tlak na hrudi je infarkt a bolest krku při angíně je pro ně tak nesnesitelná, že mají pocit, že jim hoří v krku oheň.

Čeho se ale Střelec bojí nejvíc, to je zubař. Když si mají nechat vyvrtat kaz, jsou tak šílení, že si nechají dát několik injekcí anestetik a stejně je to bolí tak, že utíkají ze zubařského křesla.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci mají tak nízký práh bolesti, že je bolí odřené koleno natolik, že by si nejraději nechali amputovat nohu. Také dost trpí na bolesti hlavy a migrény. Ty jsou pro ně naprosto nesnesitelné. Bohužel je pro ně každá bolest tak vyčerpávající, že i rýma u nich trvá namísto týden klidně dva a Býci jsou po celou tu dobu naprosto nepoužitelní.

Aby se dali Býci trochu do kupy, měli by se zastavit, uklidnit, bolest prodýchat a snažit se jí věnovat pozornost. Pokud je u nich bolest opravdu nezvladatelná, mohli by zkusit navštívit optogenetiku, při které vědci řídí nervové buňky světlem. Pomocí laseru se jim podaří vypnout nebo zapnout určitou část mozku, která bolest spouští.