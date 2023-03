Tato 4 znamení čeká do tří měsíců nečekaný zvrat v milostném životě

Jaro je obdobím, kdy všechno kvete a i naše srdce po dlouhé zimě roztaje a opět se v něm aktivují pocity, které mohou přinést nečekané zvraty v našem milostném životě. Kterých znamení zvěrokruhu se to týká?

Pokud si myslíte, že pro vás jaro bude znamenat klid a pohodu ve všech směrech, tak se možná mýlíte. Zrovna vy se totiž můžete „těšit" na adrenalin, co se vztahů týče, pokud patříte k následujícím znamením zvěrokruhu. Ve vašem milostném životě se do tří měsíců uděje zásadní změna. Chcete vědět jaká?

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou už nějaký ten pátek v poklidném a harmonickém vztahu, o kterém si mysleli, že je na celý život. Jejich protějšek je totiž hodný, chápavý, starostlivý, ale na druhou stranu přece jen trochu nudný a líný, což Střelcům vadí. Snaží se na to ale nemyslet a užívají si výhody, které jim současný partner přináší.

Bohužel však potkají v příštích měsících někoho, kdo je naprosto uhrane. Tento člověk bude totiž bláznivý, akční, upovídaný a bude s ním neskutečná legrace. Bude mít prostě vše, co Střelcově současnému partnerovi chybí, aby byl dokonalý. Střelec tak bude mít velké dilema, zda spálit mosty a začít nový život, či nikoli.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci jsou zamilovaní až po uši a myslí si, že budou v tomto stavu žít napořád. Právě totiž plují na růžovém obláčku a věří, že mají toho nejlepšího partnera na světě, který je nikdy nezklame. Bohužel jsou ale naivní a nebude to dlouho trvat, kdy skončí se zlomeným srdcem a prázdnou kreditkou.

Do tří měsíců se z vašeho nového partnera možná vyklube lump, který vám udělá ze života peklo. Zůstane vám po něm nejen zlomené srdce, ale i vyluxované konto a nulové sebevědomí. Býk se bude ze šoku dlouho vzpamatovávat nejen psychicky, ale hlavně existenčně. Musí se ale vzchopit a jít dál, jinak by vše zašlo ještě do větších extrémů.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny se nikdy necítily méně milované a opuštěné než se současným partnerem. Přijdou si jako páté kolo u vozu, že nejsou k ničemu a nikdo o ně nestojí. Naštěstí se u nich ale blýská na lepší časy. Na jaře se setkají s dávným známým, který je zaujme natolik, že jejich vztah přeroste ve více než přátelství.

Panny pak budou stát před otázkou, zda současného despotu opustit. Dlouho se rozhodovat nebudou a udělají to. Sice je to bude svým způsobem mrzet, ale začnou konečně myslet hlavně na sebe. A nutno podotknout, že si to opravdu zaslouží. Po letech ponižování se konečně bude někdo starat o ně a vážit si jich.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi si prožijí v milostném životě doslova peklo. Zamilují se totiž do dvou osob zároveň a vůbec nebudou vědět, co s tím. Budou si dělat pro a proti, ale ani přesto nebudou umět jednoho z partnerů opustit. Raději se tak pustí do dvojitého života, který bude pořádný adrenalin, než se v tom naučí Kozoroh chodit.

Jelikož toto znamení zvládá několik věcí najednou, nebude to pro Kozoroha problém. Horší to bude s časem, protože Kozorozi příliš volného času nemají. Nakonec se však naučí v tomto trojúhelníku žít a těžko se jim bude opouštět. Do tří měsíců však zjistí, která osoba z těch dvou za to stojí a rozhodnou se pouze pro ni.