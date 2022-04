Jaký vnitřní orgán je nejdůležitější pro vaše znamení: O jaký musíte pečovat?

Možná jste si všimli, že vás bolí častěji hlava než jiné lidi nebo že váš nejlepší kamarád trpí na bolest zad pokaždé, když ho trochu ofoukne. Čím to je, že vám jisté věci nevadí a ostatním způsobí nemalé potíže? Každý má v těle orgán, který ho umí potrápit víc než ostatní. Jaký je ten "ohrožený" právě u vás?

Podle znamení zvěrokruhu lze určit, jaký orgán je ve vašem těle nejvíce ohrožený. Dokáže nás totiž potrápit víc, než kohokoliv jiného. Když budete vědět, o jaký orgán se jedná, pokuste se o něj pečovat co nejlépe, abyste se případným neduhům vyhnuli.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani mají problémy s krví a krevním oběhem. Často se jim ucpávají tepny a nepravidelně tluče srdíčko. Také mívají často nízký tlak a sklony ke křečovým žílám. Abyste těmto problémům předcházeli, musíte se udržovat v dobré fyzické kondici.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Problémy s chodidly značí, že něco špatně funguje v celém lymfatickém systému. A právě vás trápí dost často. Starejte se tedy o ně a pravidelně jim dopřávejte masáže. Vrátí se vám to, pokud se chcete vyhnout nejrůznějším onemocněním.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Nechte odpočívat svůj mozek. Neustále přemýšlíte, vytváříte scénáře, domněnky a nápady. Váš mozek je pořád v běhu. Pokud mu nedopřejete psychickou hygienu, mohl by vás zradit. Následovat by mohla třeba i mrtvice. Odpočívejte, relaxujte a vypněte! Je to opravdu třeba.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci mají sklony k nadváze. Je to kvůli tomu, že mají slabou štítnou žlázu, která špatně funguje a oni tak mají o nějaké to kilo navíc. Takže se hýbejte, pravidelně a zdravě jezte, jinak bude zle. Také nepravidelný režim dopomáhá vašim kilům.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny mají problémy s dýchacím ústrojím, a to ať se jedná o plíce nebo průdušky. Časté je u nich astma i nejrůznější alergie. Také máte velmi citlivou nervovou soustavu, což se projevuje nespavostí, depresemi či ataky. Držte se raději v teple.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Musíte velmi dbát na to, co jíte. Vaší slabou stránkou je totiž žaludek. Pokud se tedy cpete vším, na co máte chuť, očekávejte bolesti žaludku, vředy a v neposlední řadě gastritidu. Důležité je u vás jíst zeleninu, vlákninu, luštěniny a ryby.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Musíte zvolnit, máte slabší srdíčko a kdybyste se stále takhle přepínali, mohlo by to zle skončit. Infarkt většinou postihuje právě vaše znamení, proto tělo poslechněte, když vám dá signál, že máte zvolnit.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Když se začnete stresovat, okamžitě se to odrazí na vašem zažívání. Máte totiž slabá střeva. Pokud vás trápí zácpa, pak každý den ráno užívejte nalačno lžíci olivového oleje, mělo by vám to pomoci. Také si dávejte pozor, často trpíte plynatostí a vředy.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Buďte opatrní na své ledviny a močový měchýř. Zánět močového měchýře máte několikrát za zimu, proto si dejte pozor, aby vše nesklouzlo k zánětu ledvin. Dodržujte pitný režim, nekuřte, nepijte alkohol a možná se vyhnete kamenům, zánětům a jiným neduhům, které by vám mohly pěkně znepříjemnit život.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci mají velký problém s otěhotněním a oplozením. Muži mívají řídké spermie a ženy zase neprůchodné vaječníky. Neztrácejte tedy čas a snažte se otěhotnět co nejdříve, abyste měli případně čas vše řešit za pomoci odborníků a nestresovali se, že vás tlačí věk. Napoprvé se totiž rozhodně nemusí zadařit.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Vaším choulostivým místem jsou játra, dopřávejte jim tedy pravidelný jarní a podzimní detox. Vyhýbejte se nadměrné konzumaci alkoholu a zapomeňte na další toxické látky. Nejezte ani tučná, pikantní a výrazně kořeněná jídla, ty totiž zatěžují vás organismus zbytečně moc.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby by si měly pečovat o zuby. Mají totiž sklony k jejich kazení. Také musí pečovat o své dásně, hrozí jim parodontóza. Pravidelná ústní hygiena a návštěvy zubaře jsou pro ně nezbytností. Neobvyklá u nich není také artritida nebo revmatismus.