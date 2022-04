Spočítejte si číslo osudu pro sebe a svého partnera. Zjistíte, zda se k vám hodí

Věříte na moc čísel? Pak byste měli vědět, jaké osudové číslo vy a váš partner máte. Díky němu vlastně máte již předurčeno, jak se k sobě hodíte. Vypočítejte si tedy, jak jste na tom a zamyslete se, zda není ten pravý čas poohlédnout se jinde.

Hodíte se k sobě se svým partnerem? Jaké je vaše a jeho osudové číslo? Toto číslo totiž o vaší povaze prozradí hodně, a vy tak budete vědět, na čem jste. Možná vás to raní, ale ve finále budete rádi, že jste se současným partnerem neztráceli zbytečně čas.

Abyste mohli posoudit, zda se k sobě s partnerem na základě vašich jmen hodíte, potřebujete vypočítat jejich numerologickou hodnotu. Jinak se tomu také říká vztahové číslo.

1 – A, J, S

2 – B, K, T

3 – C, L, U

4 – D, M, V

5 – E, N, W

6 – F, O, X

7 – G, P, Y

8 – H, Q, Z

9 – I, R

Vezměte křestní jméno a sečtěte písmena, ze kterých se skládá. Například Jana (1+1+5+1) je dohromady 8. Vyjde-li vám číslo dvouciferné, ještě sečtěte obě čísla, abyste dosáhli čísla jednociferného. No a následně se podívejte na význam jednotlivých číslic.

Číslo 1

Máte svobodného ducha a obklopujete se přáteli. Jste rádi středem pozornosti a vystupovat před lidmi vám nedělá problém. Máte kolem sebe spoustu lidí, kteří by za vás strčili ruku do ohně. Rádi cestujete a poznáváte krásy přírody. Jste kreativní a šikovní, potřebujete k sobě ale někoho, kdo vás nechá dýchat. Spojte se s osobou, která má osudové číslo 2, 5 nebo 7.

Číslo 2

Rychle se rozhodujete a jste organizační typ. Umíte být i panovační a myslíte si, že vždy máte pravdu. Rádi se hádáte a za pravdu bojujete. Děláte si věci po svém a ve vztahu potřebujete především důvěru, protože vy ji druhému dáváte také dostatek. Pro vás je ideální protějšek s osudovým číslem 1, 3, 6.

Číslo 3

Jste velmi romantičtí a něžní. Důvěřujete všem, kteří se na vás hezky podívají, ale ne vždy je to dobře. Máte idealizované představy, co se týče lásky a manželství. V intimním životě jste velmi cudní a láska je pro vás to nejdůležitější. Jste velmi vytrvalí a umíte překonávat překážky. Najděte si protějšek s osudovým číslem 2, 7 a 9.

Číslo 4

Jste empatičtí, hodní a pro druhé byste se rozdali. Nesnášíte hádky a konfliktům se vyhýbáte jako čert kříži. Máte rádi klidné a vyrovnané lidi, které si vybíráte za přátele i za potenciální partnery. A tak to má být. Ideální je pro vás tedy protějšek s osudovým číslem 8, 0 a 6.

Číslo 5

Jste vtipní, chytří, inteligentní a ve společnosti oblíbení. Máte charisma a šarm. Potřebujete partnera, který s vámi bude držet krok a budete k němu moci vzhlížet. Jinak u vás nikdo nemá šanci. Partner musí mít osudové číslo 5, 7 nebo 8.

Číslo 6

Jste praktičtí, nohama stojíte na zemi a hodně pro vás znamená disciplinovanost a důslednost Vždy vše máte včas a pečlivě, i kdybyste nad tím měli strávit hodiny práce. Odfláknutou práci byste se styděli odevzdat a perfekcionalismus očekáváte i od svého protějšku. Padnete si tak do noty s osudovým číslem 3, 4 a také s číslem 6.

Číslo 7

Jste člověk se smyslem pro humor a rozený bavič. Milují vás známí a příbuzní. Vždy rozproudíte zábavu a vaše vtípky baví stůl. Bohužel jste však dost přelétaví a neumíte být věrní. Pokud chcete stejně svobodně smýšlejícího člověka, musíte sáhnout po číslu 9, 7 a 5.

Číslo 8

Milujete fyzický kontakt, mazlení, laskání a hlazení. To je pro vás ve vztahu také důležité, aby vás někdo uměl obejmout a říct vám, že jste pro něj jedineční a miluje vás. Pomáháte slabším a když vidíte bezpráví, rvete se jako lev. Osudové číslo vašeho partnera by mělo být 4, 8 a 9.

Číslo 9

Lidé k vám vzhlížejí pro vaše sebevědomí. Pokud u vás někdo chce uspět, musí umět být důrazný, protože vy vždy musíte mít poslední slovo. Má u vás šanci jen člověk ambiciózní, noblesní a nesmí mít hluboko do kapsy. Patříte mezi lidi, co milují značky, trendy a jejich kreditka je neustále v pohybu. Osudové číslo partnera by mělo být 1, 2 a 4.