Jaký pes se k vám nehodí podle znamení: Kterého byste mít neměli?

Co Čech, to milovník domácích mazlíčků. To se sice říká, ale měli byste dobře volit, jaké zvířátko si pořídíte, aby se k vám hodilo. Pokud tedy máte doma pejska, se kterým si nerozumíte, raději se podívejte do následujícího horoskopu, zda se nejedná právě o takovou rasu, která se k vám vysloveně nehodí.

Máte-li doma takového chlupatého mazlíčka, který vám leze na nervy, neposlouchá nebo k němu nemáte žádný citový vztah, pak možná patří mezi ta plemena, která se k vám prostě nehodí. Podívejte se, jaký pes k vám do rodiny nikdy nezapadne!

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani jsou líní a pohodlní, proto se k nim nehodí především border kolie, která je aktivní a sportovně založená. Navíc mají horkou hlavu a potřebují si vybít přebytečnou energii, což klidný a flegmatický Beran nesnese.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi vůbec neumí ocenit krásu a ladnost, proto jim nikdy nepořizujte chrta. Jde o krásné, ladné a elegantní plemeno, které si ne každého připustí k tělu. No a to Lev, který musí být pro všechny vždy na prvním místě, těžce nese.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci milují prvoplánovou krásu, neměli by si tedy pořizovat psa typu boxer, který na první pohled opravdu pěkný není. Navíc zuřivě a agresivně hlídá své obydlí, což vás přivádí k nepříčetnosti. Chcete klidného a krásného psa a ne uřvaného lumpa.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci by si určitě neměli pořizovat Jacka Russella, který je veselý, hravý, energický a potřebuje neustále pohyb a zábavu. To není nic pro Býka, ten touží po peciválovi, se kterým se bude povalovat před televizí a venčení obstará domácí záchod.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny milují pobyt v přírodě a přirozenost, proto jim nikdy nepořizujte bišonky. Ti milují teplo domova, gauč či teplou postýlku. Rozhodně s vámi nebude nikde běhat po lese, natož spát pod širákem. Byl by po vašem boku vyslovený chudák.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi se svým temperamentem by měli zapomenout na líného a rozkošně ufuněného mopse. Ten totiž miluje klid, pohodu a mazlení, což mu jeho páníček Kozoroh nedopřeje. Toto plemeno je vhodné k dětem, jejichž společnost toto znamení nevyhledává.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou nepořádníci a svobodomyslní lidé, rozhodně se k nim tedy nehodí čau-čau, který je elegantní a sebevědomý. Má rád řád, pořádek a příjemné prostředí. Miluje pohodlí a rád se nechává rozmazlovat. Prostě přesný opak Blížence.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy neumí příliš ocenit krásu a eleganci, proto by měly zapomenout na anglického setra. Ten je elegantní, ale také bojovný a umí si jít za svým. Váze je všechno jedno, tudíž by mu neuměla dát řádný výcvik a péči, kterou potřebuje.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři jsou samotáři, neměli by si tedy pořizovat plemeno jako je shih-tzu. Ten je totiž přátelský, společenský, mazlivý a miluje smečku. Pro Vodnáře, který je nejraději sám a v klidu, by byl za trest. Cestu by si k sobě nenašli.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci často příliš nemají ochranitelské pudy, razí heslo, ať se každý postará sám o sebe sám. Nehodí se tak k němu horský pes. Ten je ochranitelský a velmi vázaný na svého pána. Každého ohromí na první pohled, což poutá pozornost, kterou Rak vysloveně nesnáší.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři někdy bývají pěkní mrzouti a náladoví lidé, proto by měli zapomenout na společenského a přátelského retrívra. Ten je ideálním společníkem pro hodné, veselé a společenské lidi, kterým věrně stojí po boku a dělá radost. Ve společnosti nepříjemných lidí je však nešťastný.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby potřebují energického psa, aby je probral z jejich světa iluzí, ve kterém žijí. Neměli by si tedy pořizovat třeba bernardýna. Ten má velmi hodnou a nesobeckou povahu, žije si také ve svém světě, tak by do života Ryby nic nového nepřinesl.