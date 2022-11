Vídeňský řízek se smetanovou kaší: Nejoblíbenější pochoutka Karla Gotta

Kdo by nemiloval poctivý vídeňský řízek, který je tlustý tak akorát a masíčko je tak křehké, že se rozplývá na jazyku. No a co jiného k němu, než jemnou bramborovo smetanovou kaši. Toto klasické jídlo uměl ocenit i náš Mistr zpěvák Karel Gott.

Dospělí i děti milují řízky, tak si ty pravé vídeňské pojďme společně uvařit, ať jste připraveni na příští neděli a můžete se blýsknout před rodinou pochoutkou, kterou miloval i náš Zlatý slavík Karel Gott. Ten si oblíbil vídeňské řízky se smetanovou bramborovou kaší.

Řízek nejspíš znali už ve starověkém Řecku

Kde se vlastně vzal vídeňský řízek? Sice se říká, že tento pokrm pochází z dob Rakouska-Uherska, ale není to prý tak docela pravda a byl znám už ve starověkém Řecku, a pak se dostal přes Arábii a Španělsko do Itálie. Tak ho roku 1848 okusil maršál rakouské armády Jan Josef Václav Radecký z Radče po vítězném tažení na Miláno.

Tradiční vídeňský řízek v trojobalu. Zdroj: Shutterstock

Vídeňský řízek vznikl díky nedostatku parmezánu

Tenkrát ale vojevůdce jedl kotletu obalovanou ve směsi strouhanky a parmezánu. Doma si pak lahodný pokrm chtěl nechat také připravit, ale problém byl v tom, že kuchař neměl parmezán. Nahradil ho tedy vajíčkem a moukou. No a tak vznikl tradiční vídeňský řízek.

Ten se zanedlouho stal oblíbeným jídlem po celé Vídni a do zbytku světa se rozšířil známý jako Wiener Schnitzel, což mu zůstalo dodnes.

Pojďme si společně připravit pravý vídeňský řízek, na kterém si nejraději pochutnával i zpěvák Karel Gott. Ten ho jedl nejraději s jemnou smetanovou bramborovou kaší.

Pravý vídeňský řízek se smaží na přepuštěném másle. Zdroj: Profimedia.CZ

Poctivý vídeňský řízek se smetanovou bramborovou kaší

Na přípravu čtyř porcí vídeňského řízku se smetanovou bramborovou kaší budete potřebovat 600 g telecí kýty, sůl, pepř, hladkou mouku na obalení, 2 ks vajec, strouhanku na obalení, máslo na smažení, 1 ks citronu, 1 kg brambor typu C, 200 ml smetany 12% a 100 g másla přepuštěného másla.

Maso nakrájejte na cca dvoucentimetrové plátky. Následně je naklepejte a odstraňte blány na okrajích, aby se při smažení maso nekroutilo. Následně řízek z obou stran osolte a opepřete. Obalte v klasickém trojobalu - vajíčko, mouka, strouhanka. Tu k masu přitiskněte, aby neopadávala.

Rozehřejte máslo na pánvi a řízky pozvolna smažte asi tři minuty z každé strany. Pak dejte řízek okapat na papírovou utěrku. Hned poté podávejte s plátkem citrónu na pokapání.

Ideální přílohou k řízku je bramborová kaše. Co ale ozvláštnit ji smetanou? Základ je stejný. Brambory oloupejte, omyjte a nakrájejte na menší kusy. Vařte v osolené vodě asi dvacet minut. Pak slijte vodu, brambory rozšťouchejte a následně metličkou vyšlehejte. Ohřejte si smetanu. Do horkých brambor vhoďte máslo a přilévejte smetanu. Stále šlehejte, dokud nebude kaše jemná a nadýchaná.

